ويل سميث يعتذر لكريس روك على صفعه خلال حفل الأوسكار (صور)

قدّم الممثّل ويل سميث عبر إنستغرام اعتذاره لزميله كريس روك على صفعه إياه في حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب دعابة سخر فيها الممثل الفكاهي من الرأس الحليق لجيدا بينكت سميث، زوجة الممثل الهوليودي المصابة بداء الثعلبة.



وكتب سميث عبر "إنستغرام"كريس، "أودّ أن أعتذر منك علناً. ما فعلته تخطّى الحدود وكنت مخطئاً. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدلّ على الرجل الذي أريد أن أكونه".





وشدد النجم الهوليوودي في اعتذاره على أنّ "العنف بكلّ أشكاله مسمّم ومدمّر،ما قمت به الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يُغتفر". وأتى اعتذار سميث بعيد إعلان "الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها"، الجهة القائمة على جوائز الأوسكار، أنّها فتحت تحقيقاً رسمياً في الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجوداً في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.وشدد النجم الهوليوودي في اعتذاره على أنّ "العنف بكلّ أشكاله مسمّم ومدمّر،ما قمت به الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يُغتفر".

وإذ أكّد سميث أنّه يتفهّم بالكامل أنّ عمله يحتّم عليه تحمّل النكات التي تسخر منه "لكنّ نكتة تتعلّق بمشكلة جيدا الصحّية كانت أمراً تخطّى الحدود بالنسبة لي وكان ردّ فعلي عليه عاطفياً".



وصفع الممثل ويل سميث، قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد"، مقدم حفل توزيع الجوائز