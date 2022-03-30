زوجة "ويل سميث" تكسر صمتها

خرجت زوجة الممثل الأميركي الشهير، ويل سميث، عن صمتها، بعد الضجة التي أحدثتها صفعة زوجها لمقدم حفل أوسكار، الممثل كريس روك.



وكانت جادا بينكيت سميث السبب في تلك الصفعة، بعد أن سخر كريس روك من رأسها الحليق، وهو ما دفع زوجها إلى صفعه على خشبة مسرح جوائز أوسكار.



وأحدثت الصفعة ذهولا عالميا، وصارت حديث شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، لكن زوجة ويل سميث، وهي أيضا ممثلة، كانت ملتزمة الصمت.

لكن هذا الصمت لم يدوم إذ كتبت منشورا له صلة بالحادثة.



ونشرت زوجة ويل سميث رسالة مقتضبة للغاية على حسابها الموثق بموقع "إنستغرام"، قالت فيها: "هذا موسم للتعافي، وأنا موجودة هنا من أجل ذلك".



وفسر كثيرون كلامها على أنه دعوة للصفح والتسامح بعد الحادثة، التي أزعجتها كثيرا، وبدا ذلك واضحا من ملامح وجهها في الحفل.

وحصد المنشور تفاعلا هائلا، إذ أبدى أكثر من 176 ألفا إعجابهم بما كتبته جادا.

وتعاني جادا بينكيت سميث من تساقط بسبب إصابتها بداء الثعلبة، وتظهر حليقة الرأس منذ صيف 2021.