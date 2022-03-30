إلهام شاهين تكشف حقيقة خروج "بطلوع الروح" من السباق الرمضاني

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، حقيقة خروج مسلسلها "بطلوع الروح" من السباق الرمضاني الذي سينطلق خلال أيام، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية.







وقالت الفنانة إلهام شاهين إن "ما تردد عن خروج مسلسل بطلوع الروح من الموسم الرمضاني غير صحيح، موضحة السبب في هذه الشائعة، أن فريق عمل المسلسل قرر عرضه في النصف الثاني من رمضان. وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن خروج مسلسل "بطلوع الروح"، من الموسم الرمضاني 2022 بسبب الهجوم الذي تعرض له بسبب ظهور بطلته إلهام شاهين بالحجاب وهي تحمل السلاح، حيث اتهمت بسبب ذلك بالإساءة للإسلام.وقالت الفنانة إلهام شاهين إن "ما تردد عن خروج مسلسل بطلوع الروح من الموسم الرمضاني غير صحيح، موضحة السبب في هذه الشائعة، أن فريق عمل المسلسل قرر عرضه في النصف الثاني من رمضان.





وأشارت إلهام شاهين إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهذا ما جعل فريق العمل يقرر تأجيله للنصف الآخر من رمضان، حتى يأخذ المسلسل وقته، ولا يتم الاستعجال في تصويره، خاصة أن المسلسل يناقش قضايا مهمة.



وأوضحت الفنانة المصرية أن ما أشيع حول خروجه من الموسم الرمضاني بسبب الهجوم عليه أمر مضحك للغاية، مشيرة إلى أن المسلسل من أهم الأعمال التي شاركت بها في تاريخها الفني الطويل.



ووصفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مسلسل بطلوع الروح المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل، بأنه يمثل "صفعة على وجه الإرهاب". وأضافت شاهين: "سبب تأجيل عرض المسلسل للنصف الثاني من رمضان هو عدم الانتهاء من تصويره، بسبب أن المسلسل صعب للغاية، والتصوير يستغرق وقتا طويلا جدا، ونبذل مجهودا كبيرا فيه، نظرا لاحتوائه على العديد من مشاهد الأكشن".وأشارت إلهام شاهين إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهذا ما جعل فريق العمل يقرر تأجيله للنصف الآخر من رمضان، حتى يأخذ المسلسل وقته، ولا يتم الاستعجال في تصويره، خاصة أن المسلسل يناقش قضايا مهمة.وأوضحت الفنانة المصرية أن ما أشيع حول خروجه من الموسم الرمضاني بسبب الهجوم عليه أمر مضحك للغاية، مشيرة إلى أن المسلسل من أهم الأعمال التي شاركت بها في تاريخها الفني الطويل.ووصفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مسلسل بطلوع الروح المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل، بأنه يمثل "صفعة على وجه الإرهاب".

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات سابقة ,أن المسلسل "كشف مخططاتهم الإرهابيين، ويوضح أنهم بعيدون كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف"، معربة عن استغرابها من الهجوم الذي تعرضت له بعد طرح الملصق الدعائي له.



