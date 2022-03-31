الموت يفجع أحد نجوم مسلسل "باب الحارة"

أعلن الممثل السوري علاء الزعبي، وفاة والده وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام", حيث نشر صورة تجمعه بوالده الراحل ونعاه بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان "السند".





وقال علاء في تعليقه على الصورة: "برحيلك يا أبي بدأ يتلاشى ذلك الأمان الإستثنائي الذي كان يغمرني منذ طفولتي عندما تمسك يدي بيدك الدافئة.. كم سيكون الإعتياد على غيابك صعب.. رحمك الله يا حبيبي ياأبي.. انا لله وانا اليه راجعون.. ادعو له بالرحمة..".

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن في سورية والوطن العربي مع خبر رحيل والد علاء الزعبي ومنهم مكسيم خليل ودانة مارديني، ميسون أبو اسعد، قيس الشيخ نجيب، ماري تيريز معلوف، أيمن عبد السلام، سامر المصري، تيم حسن، لورا أبو أسعد وآخرين.