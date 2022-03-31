أبطال وقصة مسلسل "جوقة عزيزة" في رمضان 2022

وتدور أحداث المسلسل في مرحلة العشرينيات، حول قصة حياة "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، ويحتوى العمل على مجموعة متنوعة من الأغنيات والاستعراضات الراقصة.



أبطال مسلسل "جوقة عزيزة" رمضان 2022



مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويتناول قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب النجمة السورية نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.



قصة مسلسل "جوقة عزيزة" رمضان 2022



تلعب نسرين طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" شخصية "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، والتى برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية، وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة واسعة.



وسيعرض مسلسل "جوقة عزيزة" على قناة السومرية في شهر رمضان المبارك.