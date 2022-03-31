مي العيدان تنتقد إعلامي عراقي بسبب الفنانة العراقية "زينب الضاحي" (فيديو)

وقالت مي العيدان خلال حلقة الأربعاء من برنامجها "كشف حساب" موجهة حديثها إلى ساري حسام، إنها "تعتبره مثل أخيها الصغير، وهو له بعض البرامج الناجحة، لكن ما الفائدة من استضافة هذه الشخصية الخائنة لعيش وملح الكويت"، على حد قولها.

وأضافت: "يا حسام.. ياحبيبي، يعني كونك أنا اعتبرك مثل أخويا الصغير، لما تسوي حلقة، سوي حلقة عن شخص يشرف، مو اسمه مثير للجدل، زينب الضاحي شخص مش مثير للجدل، بل مثير للاشمئزار".وكان الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل قد أثار حالة واسعة من الجدل، بعدما كشف عمن وصفها بـ"جاسوسة الفنانين" إبان الغزو العراقي للكويت، وكان يقصد الفنانة العراقية زينب الضاحي.وكان عبدالرحمن العقل ظهر في برنامج "مع حمد قلم" العام الماضي، وتحدث للمرة الأولى عن ذكرياته مع غزو العراق للكويت عام 1990، ومنها التهديدات التي تعرض لها من جانب زينب الضاحي.وقال عبد الرحمن العقل، إنه "فوجئ بمكالمة هاتفية من زينب الضاحي بعد الغزو العراقي تطالبه بمقابلتها فورا داخل المسرح العربي، لكي يقابل بعض القيادات العراقية، وهددته أنه في حال عدم مجيئه سترسل له عربة شرطة تأخذه بالقوة وبشكل مهين".وتصدر اسم عبدالرحمن العقل وزينب الضاحي، بعد تلك التصريحات، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام لافت بتفاصيل القصة، ووسط هجوم لاذع على الفنانة زينب الضاحي بعد كشف تلك المعلومات المتعلقة بها.وزينب الضاحي، واسمها الحقيقي زنوبة عبدالخضر خضير عاشور، هي ممثلة ومغنية عراقية، من مواليد البصرة في الـ31 من ديسمبر 1948، ولدت لعائلة فقيرة ولم تستطع إكمال دراستها، لكنها تعلمت القراءة والكتابة، وعاشت فترة من حياتها في الكويت.بداية مشوارها الفني كانت عام 1964 في مسلسل ”مذكرات بو عليوي“، وقدمت بعده أعمالا عديدة في المسرح والتلفزيون.