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أمازون تعيد إحياء البرنامج الياباني الشهير "الحصن"

فن وثقافة

2022-03-31 | 04:41
أمازون تعيد إحياء البرنامج الياباني الشهير "الحصن"
المصدر:
ارم نيوز
324 مشاهدة

كشفت أمازون عن عودة العمل الياباني الشهير بـ“الحصن“ أو ”قلعة تاكيشي“، حيث من المقرر بدء الموسم الأول منه في عام 2023.

وأذيعت حلقات البرنامج الشهير لأول مرة في عام 1986 واستمر حتى عام 1990، محققاً نجاحاً منقطع النظير في أكثر من 150 دولة حول العالم.
والحصن، الذي تم بثه على شبكة TBS، هو برنامج ألعاب منافسة من بطولة كيتانو تاكيشي ومقدمه هاياتو تاني الملقب بـ“الصحفي جنجي“.

ويتنافس المتبارون في كل حلقة على الصمود، فيما تتناقص أعدادهم مع استبعاد الخاسرين عبر كل مرحلة، لتصل في نهاية المطاف فئة قليلة من المتسابقين لينافسوا ”السيد تاكيشي“ وأعوانه، إما بالفوز أو الخسارة في كل حلقة.

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية أعلن عن نسخة عربية من البرنامج الياباني في نوفمبر 2017، بعد شراكة مع TBS، حيث تم الاتفاق على بناء قلعة تاكيشي في الرياض بطراز عربي على مساحة 300 ألف متر مربع.

وضمت النسخة العربية خمسين تحديا بين قديم وجديد، واكتمل بناؤه وألعابه التي تأخذ طابع التحدي وعددها أكثر من 50 قديمة وجديدة أواخر العام 2018.

وبثت أولى حلقات النسخة العربية من البرنامج، الذي لعب دور البطولة فيه الفنانون الكويتي حسن البلام، والمصري محمد هنيدي، في سبتمبر/ أيلول من عام 2019، قبل أن يتوقف بتأثير جائحة فيروس ”كورونا“.

وتأتي النسخة المستحدثة من برنامج الحصن بعد مضاعفة شركة أمازون من استثماراتها في اليابان، إذ قررت إعادة الاستثمار في ستة أعمال فنية وترفيهية ذاع صيتها، إضافة إلى رياضة الملاكمة.

ومن الأعمال التي كشفت عنها أمازون لعام 2023، المسلسل الياباني الرومانسي ”الحب الحديث“، وهو من بطولة أسامي ميزوكاوا، وهيرومي ناجاساكو، وعدد من الفنانين اليابانيين.

كما سيتم بث مسلسل ”صديقتي المحبوبة يوكاي“، وهو من نمط الكوميديا والرعب والرومانسية، ومدته نصف ساعة، وتدور أحداثه حول شخصين منبوذين.

وستحيي أمازون كذلك فيلم ”طائرة الملاك“، الأكثر مبيعا لريوتا كوساوا، وكذلك الموسم الأول من ”Bake off Japan“، والنسخة اليابانية من ”The Masked Singer“، وكذلك ”عازبة اليابان“.

كما ستقوم منصة فيديو أمازون ببث عدد من مباريات الملاكمة اليابانية، وذلك بعد توقيعها عددا من الصفقات مع شركات الترويج للملاكمة.
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