رمضان الخير والسلام.. برامج السومرية تبث الامل وتحلّي صيامكم

والسومرية التي تحرص دائماً على جذب نظر المشاهد نحو نخبة الأعمال المميزة، تقّدم له هذا العام أهم الإنتاجات التي لن تغفل عينه عنها.خلال هذا الشهر الفضيل سيكون كل أفراد العائلة على موعدٍ مع باقة من البرامج والمسلسلات، يستمتعون بها خلال النهار أثناء صومهم المبارك أو خلال الإفطار وحتى السحور.تتضمن شبكة البرامج لهذا العام برنامج صباحي شامل هو "مورنينغ لايف" وبرنامج حواري سياسي فريد من نوعه هو "عشرين"، وبرنامج التذوّق والطعام من قلب الشارع العراقي "صمون وزعتر". كما تضم مجموعة من المسلسلات المصرية والسورية من أرقى الإنتاجات وهي "إنحراف" و"دنيا تانية" و"جوقة عزيزة" وعلى قيد الحب" و"شغل عالي". بالإضافة إلى برنامجين دينيين هما "حديث رمضان" و"برنامج رمضاني ديني".