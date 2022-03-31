ما قصة "السر" الذي ينتظر عمرو دياب للإفصاح عنه في رمضان؟

أثار الفنان المصري عمرو دياب فضول محبيه ومتابعيه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك صورةً لظرف رسالة مكتوب عليها كلمة "سر"، عبر حسابه في "إنستغرام".
واكتفى عمرو بنشر تلك الصورة دون أن يعلق عليها أو يكشف سر هذه الصورة، إلا أن ما لاحظه الجمهور هو وجود كلمة "البريد المصري" على ذلك الظرف، الأمر الذي جعل بعضهم يمازحون النجم المصري متسائلين ما إذا كان سيشتري "البريد المصري" قريباً، وواصفين إياه بالمغني الغامض.
ويبدو أن سر عمرو دياب هو عبارة عن حملة إعلانية دعائية للبريد المصري من إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضها في رمضان.
ومن المتوقع أن يظهر عمرو دياب بفيديو غنائي خاص بتلك الحملة، جرى تصويره في أكثر من محافظة مصرية خلال الأيام الماضية، حيث تقوم فكرة العمل على إلقاء الضوء على بعض الأماكن والمحافظات بمصر.
والأغنية التي تحمل عنوان "السر"، الخاصة بهذه الحملة الدعائية، هي من كلمات الشاعر أيمن بهجت، وألحان محمد يحيى.