ما قصة "السر" الذي ينتظر عمرو دياب للإفصاح عنه في رمضان؟

أثار الفنان المصري عمرو دياب فضول محبيه ومتابعيه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك صورةً لظرف رسالة مكتوب عليها كلمة "سر"، عبر حسابه في "إنستغرام".



واكتفى عمرو بنشر تلك الصورة دون أن يعلق عليها أو يكشف سر هذه الصورة، إلا أن ما لاحظه الجمهور هو وجود كلمة "البريد المصري" على ذلك الظرف، الأمر الذي جعل بعضهم يمازحون النجم المصري متسائلين ما إذا كان سيشتري "البريد المصري" قريباً، وواصفين إياه بالمغني الغامض.