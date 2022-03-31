ما هو مرض الحبسة الذي أجبر بروس ويليس على الاعتزال؟



إذ قد تؤدي الإصابة بالحبسة إلى الإحراج والاكتئاب ومشكلات في العلاقات مع الآخرين.

علاج هذا المرض ليس مستحيلًا ويرتكز بصورة أساسية على

معالجة السبب، المُعالَجَةٌ المُقَوِّمَة للنُّطق واستخدام أجهزة التواصل.

و يتأثر تعافي المريض بعوامل عدّة أهمها سبب الضَّرر وحجمه وموضعه، درجة اضطراب اللغة، استجابة المريض للمعالجة وبدرجة أقلّ عمر المريض وثقافته وصحَّته العامَّة.

وكانت عائلة ويليس قد أعلنت خبر اعتزاله في منشور عبر "انستغرام" كشفت فيه أن تشخيص حال بروس البالغ من العمر 67 عامًا بيّن أنه مصاب بمرض الحبسة الذي يؤثر على قدراته الإدراكية ما أجبر النجم الشهير على التنحي عن مهنة "كانت تعني له الكثير".

وللإصابة بالحبسة مضاعفات على الصحة الجسدية والنفسية للمصاب نظرًا لأن التواصل جزء أساسي من حياة الإنسان أكان في الوظيفة أو العمل، العلاقات أو الوظائف اليومية.إذ قد تؤدي الإصابة بالحبسة إلى الإحراج والاكتئاب ومشكلات في العلاقات مع الآخرين.علاج هذا المرض ليس مستحيلًا ويرتكز بصورة أساسية علىمعالجة السبب، المُعالَجَةٌ المُقَوِّمَة للنُّطق واستخدام أجهزة التواصل.و يتأثر تعافي المريض بعوامل عدّة أهمها سبب الضَّرر وحجمه وموضعه، درجة اضطراب اللغة، استجابة المريض للمعالجة وبدرجة أقلّ عمر المريض وثقافته وصحَّته العامَّة.وكانت عائلة ويليس قد أعلنت خبر اعتزاله في منشور عبر "انستغرام" كشفت فيه أن تشخيص حال بروس البالغ من العمر 67 عامًا بيّن أنه مصاب بمرض الحبسة الذي يؤثر على قدراته الإدراكية ما أجبر النجم الشهير على التنحي عن مهنة "كانت تعني له الكثير".

وسجلّ ويليس حافل بالأعمال التلفزيونية والدرامي التي تنوّعت أدواره فيها بين الكوميدية والدرامية منذ بدايته في الثمانينات. آنذاك عرف خلال مسلسل «مونلايتينغ» التلفزيوني إلى جانب سيبيل شيبر إلّا أنه اكتسب شهرته العالمية من خلال تأدية دور شخصية البطل الذي لا يقهر جون ماكلين في فيلم الحركة «داي هارد». وأُتبع الفيلم بجزأين آخرين في التسعينات، كرّسا شهرة ويليس وجعلا منه أحد أبرز النجوم في هذا النوع السينمائي ليبدأ بعدها نجمه بالأفول.

الحبسة حال مرضية تؤثر على قدرة المصاب بها على التحدث والكتابة وفهم اللغة الشفوية والكتابية.وغالبًا ما تحدث بشكل مفاجئ بعد التعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس.لكنها قد تحدث أيضًا تدريجيًا بسبب ورم بطيء النمو في الدماغ أو مرض يسبب ضررًا تدريجيًا ودائمًا (تنكسي).في الواقع هنا أنواع عديدة من الحبسة.فهناك الحبسة التعبيرية وتعرف باسم حبسة بروكا وتتجلّى في صعوبة المصاب في التحدث بجمل طويلة مستعيضًا بكلمة واحدة أو جملة قصيرة جدًّا للتعبير عمّا يريده. وغالبًا يستطيع المحيطون به فهم ما يقوله. كذلك، يستطيع المصابون هو فهم ما يقوله غيره.كذلك، هناك الحبسة الاستقبالية، حبسة فيرنيك أو الحبسة الشاملة التي يواجه المصاب بها صعوبة في القراءة والكتابة ويمكنه التحدث بجمل طويلة لكنها غير مفهومة. بالإضافة إلى الحبسة الذكرية أو العامة التي تتسم بعدم قدرة المريض على إيجاد الكلمات المناسبة أو التحد.والحبسة التقدمية الأولية وهي عبارة عن فقدان تدريجي للقدرة على القراءة، والكتابة، والتكلم، وفهم ما يقوله الآخرون. ويحتاج هذا النوع تشخيصاً دقيقاً لتفريقها عن أمراض أخرى مثل ألزهايمر.