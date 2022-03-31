Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السويد: لا نستبعد الانضمام إلى حلف الناتو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ما هو مرض الحبسة الذي أجبر بروس ويليس على الاعتزال؟

فن وثقافة

2022-03-31 | 05:33
ما هو مرض الحبسة الذي أجبر بروس ويليس على الاعتزال؟
969 مشاهدة

أسدل مرض الحبسة aphasia الستارة على مسيرة نجم الأكشن الممثل الأميركي بروس ويليس. فما هو هذا المرض؟

الحبسة  حال مرضية تؤثر على قدرة المصاب بها على التحدث والكتابة وفهم اللغة الشفوية والكتابية.
وغالبًا ما تحدث بشكل مفاجئ بعد التعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس.
 لكنها قد تحدث أيضًا تدريجيًا بسبب ورم بطيء النمو في الدماغ أو مرض يسبب ضررًا تدريجيًا ودائمًا (تنكسي). 

في الواقع هنا أنواع عديدة من الحبسة.
فهناك الحبسة التعبيرية وتعرف باسم حبسة بروكا وتتجلّى في صعوبة المصاب في التحدث بجمل طويلة مستعيضًا  بكلمة واحدة أو جملة قصيرة جدًّا للتعبير عمّا يريده. وغالبًا يستطيع المحيطون به فهم ما يقوله. كذلك، يستطيع المصابون هو فهم ما يقوله غيره.
كذلك، هناك الحبسة الاستقبالية، حبسة فيرنيك أو الحبسة الشاملة التي يواجه المصاب بها صعوبة في القراءة والكتابة ويمكنه التحدث بجمل طويلة لكنها غير مفهومة. بالإضافة إلى الحبسة الذكرية أو العامة التي تتسم بعدم قدرة المريض على إيجاد الكلمات المناسبة أو التحد.والحبسة التقدمية الأولية وهي عبارة عن فقدان تدريجي للقدرة على القراءة، والكتابة، والتكلم، وفهم ما يقوله الآخرون. ويحتاج هذا النوع تشخيصاً دقيقاً لتفريقها عن أمراض أخرى مثل ألزهايمر.
 
 
 
وللإصابة بالحبسة مضاعفات على الصحة الجسدية والنفسية للمصاب نظرًا لأن التواصل جزء أساسي من حياة الإنسان أكان في الوظيفة أو العمل، العلاقات أو الوظائف اليومية.
إذ قد تؤدي الإصابة بالحبسة إلى الإحراج والاكتئاب ومشكلات في العلاقات مع الآخرين.
علاج هذا المرض ليس مستحيلًا ويرتكز بصورة أساسية على 
معالجة السبب، المُعالَجَةٌ المُقَوِّمَة للنُّطق واستخدام أجهزة التواصل.
و يتأثر تعافي المريض بعوامل عدّة أهمها سبب الضَّرر وحجمه وموضعه، درجة اضطراب اللغة، استجابة المريض للمعالجة وبدرجة أقلّ عمر المريض وثقافته وصحَّته العامَّة.
وكانت عائلة ويليس قد أعلنت خبر اعتزاله في منشور عبر "انستغرام"  كشفت فيه أن تشخيص حال بروس البالغ من العمر 67 عامًا بيّن أنه مصاب بمرض الحبسة الذي يؤثر على قدراته الإدراكية ما أجبر النجم الشهير على التنحي عن مهنة "كانت تعني له الكثير". 
 
وسجلّ ويليس حافل بالأعمال التلفزيونية والدرامي التي تنوّعت أدواره فيها بين الكوميدية والدرامية منذ بدايته في الثمانينات. آنذاك عرف خلال مسلسل «مونلايتينغ» التلفزيوني إلى جانب سيبيل شيبر إلّا أنه اكتسب شهرته العالمية من خلال تأدية دور شخصية البطل الذي لا يقهر جون ماكلين في فيلم الحركة «داي هارد». وأُتبع الفيلم بجزأين آخرين في التسعينات، كرّسا شهرة ويليس وجعلا منه أحد أبرز النجوم في هذا النوع السينمائي ليبدأ بعدها نجمه بالأفول.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

فن وثقافة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:00 | 2022-03-31 07:00
06:57 | 2022-03-31 06:57
06:52 | 2022-03-31 06:52
المزيد
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.