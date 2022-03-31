"احتراما لمشاعر الصائمين".. راقصة مشهورة توقف نشر فيديوهات الرقص خلال رمضان

أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا، التوقف عن نشر مقاطع فيديو الرقص الخاصة بها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك احترامًا منها " لمشاعر الصائمين".



وقالت الراقصة لورديانا عبر "الستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أعزائي المسلمين أصدقائي ومتابعي فيديوهاتي.. احتراما لمشاعر الصائمين، لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام".

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الراقصة البرازيلية، إذ تباينت الآراء حول إن كانت تقصد بما كتبته التوقف عن الرقص كليّا في رمضان، أم التوقف عن نشر فيديوهات الرقص فقط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت الآراء حول تصريح لورديانا، فالبعض سخر من قرارها، لأن الرقص حرام في كل الأحيان وليس في رمضان فقط، أما البعض الآخر فيرى أنها ليست مسلمة، واتخاذها قرارا مثل هذا احتراما لمشاعر المسلمين هو أمر جيد يحسب لها، موضحين أن غيرها من الراقصات والفنانات لا يفعلن كما فعلت، رغم أنهن مسلمات.



