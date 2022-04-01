مي العيدان في أشرس هجوم على أصالة نصري... نشرت صور جرئية! (فيديو)

هاجمت الإعلاميّة الكويتيّة مي العيدان الفنانة السوريّة أصالة نصري على خلفيّة دفاع الأخيرة عن زميلتها الفنانة نوال الكويتيّة.





وكانت الفنانة نوال الكويتيّة قد تعرّضت لانتقادات لاذعة بعد ظهورها مع حارس مرمى المنتخب السعودي محمد الدعيع وهو يحضنها في فيديو.

عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو انتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد الله يحفظكم لبعض خاصه انتي رافعه شعار اللي اختشوا ماتوا#نوال_الكويتيه #أصالة pic.twitter.com/0llokjNXpB — مي العيدان (@mayal3eidan) March 30, 2022



في سياقٍ متصل، شنّت مي العيدان هجوماً على أصالة نصري بعد دعم الأخيرة لنوال الكويتيّة، وقامت بنشر صور أصالة وهي تقبّل بحميميّة كلّ من زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن وطليقها السابق المخرج المصري طارق العريان.



وعلّقت مي العيدان بالقول "عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو انتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد الله يحفظكم لبعض خاصة انتي رافعة شعار اللي اختشوا ماتوا.. نوال الكويتية واصالة".