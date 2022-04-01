صفعة الأوسكار.. حقيقة وضع روك "وسادة خد" بلون بشرته على خده الأيسر

وتداول بعض المستخدمين منشورات تقول إن الحادث متفق عليها بين الطرفين، وأن روك وضع "وسادة خد" بلون بشرته على خده الأيسر لحمايته من الصفعة.



وقال أحد المنشورات، الذي تم مشاركته أكثر من 6000 مرة خلال الأيام الماضية: "في صور مكبرة بجودة عالية جدا، يمكنك رؤية وسادة على خد كريس روك".

لكن بحسب موقع "يو إس توداي" فإن الصورة التي يتم تداولها "مفبركة" وتم تعديلها رقميا، وأكد الموقع أن جميع الصور التي تم التقاطها للواقعة تؤكد أن روك لم يضع على وجه حائلا يقيه من الصفعة.كان سميث صفع روك بعد أن ألقى دعابة أثناء تقديم حفل الأوسكار شبه فيها شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane. ولوحظ أنّ ما قاله روك أثار انزعاج جيدا بينكيت سميث التي سبق لها وأن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.ومع أنّ سميث ضحك في البداية للدعابة إلا أنه ما لبث أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بقوة، وقد سُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.وقال روك الذي بدت عليه الصدمة "واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتوّ". وأضاف مبرّراً دعابته "لقد كانت مزحة عن G.I. Jane".لكنّ سميث الذي كان قد عاد للجلوس بجانب زوجته، ردّ عليه صائحاً "دع اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين".