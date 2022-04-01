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راغب علامة في تصريحات مثيرة.. وهذا ما قاله عن أحلام وهيفاء وهبي

فن وثقافة

2022-04-01 | 04:08
راغب علامة في تصريحات مثيرة.. وهذا ما قاله عن أحلام وهيفاء وهبي
376 مشاهدة

أطلق سوبر ستار العرب، النجم راغب علامة، عدداً من التصريحات المثيرة خلال ظهوره مع الإعلاميتين المصريتين: سارة المنذر، ومنة عامر، ومن أبرز ما قاله راغب أن أحلام "بتسليه"، خلال وجودها معه في لجان تحكيم برامج اكتشاف المواهب، وأنه يحب وجودها رغم أن اختياراتها للمواهب والأصوات دائماً تكون خاطئة، وقال راغب بهذا الصدد: "كل الحكام اللي بيشاركوا معايا في برامج المواهب بيختاروا صح إلا أحلام، بس بحب تكون معايا، بتسليني، هي طيبة".

وفي تصريح مثير آخر، أعلن راغب أنه لا يهتم بنجوم المسلسلات التي يغني تترها، ويكون اهتمامه فقط بالأغنية وكلامها ولحنها، معلناً أنه رفض غناء تترين لمسلسلات رمضان هذا العام.

وتطرق راغب إلى أغاني المهرجانات وقرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنع عدد من مؤدي هذه الأغاني، موضحاً أن النقابة تقوم بدورها وعملها لكن دون فائدة ولا نتيجة مع وجودنا في عصر الديجتال و"السوشيال ميديا"، الذي يكفل انتشار الفنان في كل مكان.

وعند سؤاله عن مطرب الراب (ويجز)، أكد عدم معرفته به، وأن الأغاني المصرية التي أحبها مؤخراً هي "الغزالة رايقة"، و"سكر محلي".

وعن مواصفات الفنان السوبر ستار، قال إنه لو أتيحت له الفرصة لصنع سوبر ستار خاص به، كان سيجمع صوت آمال ماهر مع شخصية ماجدة الرومي، وذكاء عمرو دياب، وشكل هيفاء وهبي، لكن هذا الأمر كان ممكناً قبل عشر سنوات وليس الآن.

وهاجم راغب بعض النجوم الذين لم يسمهم، موضحاً أن هنالك نجوماً يخجل من وجودهم في الساحة الفنية؛ فهم لا يمتلكون أي مقومات للفنان، من صوت أو شكل، لكنهم استطاعوا بذكائهم فرض وجودهم، وصنعوا شيئاً من لا شيء.

وكشف راغب أنه يحب سماع فيروز في حال كان يمر بمواقف حزينة، وفي الصباح يستمع لماجدة الرومي، وليلاً لأم كلثوم.

وروى راغب قصته مع الفنان الراحل ملحم بركات، بعد أن هاجمه الأخير بسبب غنائه باللهجة المصرية، وابتعاده عن لهجة وطنه لبنان في ذلك الوقت، وكيف قام مجموعة من فناني لبنان، وعلى رأسهم ملحم بشن حملة واسعة لسحب جنسيته اللبنانية، مبيناً أن سبب كل هذا أن ملحم بركات، رحمه الله، كان يرغب أن ينجح في مصر ولم يستطع ذلك، وأنه رد عليه في ذلك الوقت بالقول: لو أنك تعتبر غنائي باللهجة المصرية "خيانة"، فأنا أتشرف بهذه الخيانة، و"اسكت بقى" الفن ثقافة وانتشار.

وبخصوص قضية الفنان سعد لمجرد، أكد حبه لسعد الفنان، وأنه لا يريد التدخل في حياته الخاصة فقضيته لم يبت فيها بعد، ومن الممكن أن يكون بريئاً وقد يكون مذنباً.

وانتقد راغب الأشخاص الذين يتدخلون بحياته الخاصة وعلاقته مع زوجته، مؤكداً رفضه لما وصفه بـ"البروباغاندا"، مشيراً إلى أنه يقدر زوجته، ويوفر لها كل طلباتها، ويحقق لها أحلامها، وأنه فعل لها أشياء لم تكن تحلم بها، وأنه سيقوم بتنفيذ أي أمر يليق بها وبعائلتها.
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