فنانة مصرية شهيرة خارج السباق الرمضاني

قرر صناع عمل مسلسل "عالم تاني" عدم عرضه في رمضان الحالي لعدم القدرة على انتهاء تصوير المسلسل.



وفضل صناع العمل ان يتم عرضه خارج السباق الرمضاني حتى يحظى على فرصة أكبر للمشاهدة واستكمال التصوير بشكل طبيعي وإعطاء المشاهد حقها.

وكان من المقرر أن تنافس رانيا يوسف خلال السباق مسلسلات رمضان 2022 بمسلسلها الجديد "عالم تاني"، تأليف اسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

"عالم تاني"، من بطولة رانيا يوسف، فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعي، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف إسلام يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.