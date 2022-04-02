رمضان 2022.. "ليلى علوي" تتعرض للخيانة في مسلسل رمضاني على قناة السومرية

وفي الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" تظهر فيها دنيا "ليلى علوي" وهي تستقبل ضيوفها الذين جاؤوا من أجل حضور عيد ميلاد نجلها، ويصدم زوجها حسام بحضور شقيقة زوجته علا في حفل عيد الميلاد، بينما تسعى دنيا بأن تخفف الأزمة وتؤكد له أن شقيقتها جاءت من لندن بعد فترة طويلة وأنها من دعتها لحضور الحفل والإقامة في منزلهما لفترة، بينما تسعى علا لمعرفة السبب في غضب حسام من حضورها وترغب دنيا إخفاء الأمر عنها.مجدي كامل يهدد رجال الأعمال في مسلسلأحداث الحلقة الاولى تزداد قوتها بعدما تصل رسالة لدنيا على هاتفها ويطلب منها الذهاب إلى أحد الفنادق الذي يتواجد بها زوجها حيث تعلم بأنه يخونها، وتتجه دنيا إلى الفندق وهناك تنجح في الحصول على مفتاح غرفة زوجها وتدخل لتكتشف خيانته، لكن الصدمة الكبرى أن شقيقتها علا هي من تخونها مع زوجها حسام.

بدر يذهب إلى أحد رجال الأعمال الذي يرفض أن يبيع قناة تلفزيونية يمتلكها إلى رجل أعمال آخر، لكن بدر يهدده بقضية قد تتسبب في تعرضه لفضيحة كبرى في حال رفض الموافقة على بيع القناة، ويعود بدر إلى حسن درويش رجل الأعمال الأخر ويطلب منه أن يشاركه في مشروع عقاري ضخم في مقابل أن لا يسرب فيديو جديد قد يدمر أيضا كافة المشروعات التي يقوم بها، ويتركه لساعات من أجل التفكير.ليلى علوي روجت خلال الساعات الماضية لمسلسل "دنيا تانية" عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، حيث نشرت الفنانة المصرية البرومو الرسمي للمسلسل، وعلقت النجمة ليلى علوي على الفيديو فكتبت: "مسلسل دنيا تانية، كل عام وأنتم بخير رمضان كريم"، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة وفاء صادق، وأشرف زكي، ومجدي كامل، ومي سليم، وفراس سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وعمرو مؤمن، وإخراج أحمد عبدالعال.ويعرض المسلسل يوميا على قناة السومرية وعلى الموقع الرسمي في تمام الساعة 23:30 طيلة شهر رمضان المبارك.