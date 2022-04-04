أول رد من مي العيدان على تصريحات إلهام شاهين (فيديو)

وقالت العيدان في تعليق على مقطع فيديو لإلهام شاهين أثناء هجومها عليها "يالله مساء خير . . بلشنا رمضان. . و سيرتي على كل السان. . طب يا لولو ماتخليكي انتي كمان بحالك. . عموما حتى انا ماعرفكيش يالولو بس انا شفت ست كبيره وكباره كذه وعظمه كبيره لابسه اوبن بوفيه قالولي اسمها الهام شاهين فانتقدتك مافيهاش حاجه ياقطه عموما كل سنه وانتي طيبه ورمضان بخير".

يالله مساء خير . . بلشنا رمضان. . و سيرتي على كل السان. . طب يا لولو ماتخليكي انتي كمان بحالك. . عموما حتى انا ماعرفكيش يالولو بس انا شفت ست كبيره وكباره كذه وعظمه كبيره لابسه اوبن بوفيه قالولي اسمها الهام شاهين فانتقدتك مافيهاش حاجه ياقطه عموما كل سنه وانتي طيبه ورمضان بخير pic.twitter.com/Ud9TA65hju — مي العيدان (@mayal3eidan) April 3, 2022

وهاجمت الفنانة إلهام شاهين مي العيدان السبت خلال استضافتها ببرنامج "العرافة"، ردا على سؤال عن سبب هجوم مي العيدان عليها: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".وردت الفنانة إلهام شاهين على سؤال بسمة وهبة عن تعليقها على انتقاد مي العيدان لملابسها التي وصفتها أنها لا تتناسب مع سنها، مشيرة إلى أنها لا تعرف مي العيدان، قائلة: "هي مالها، تخليها في حالها".وأضافت شاهين: "قوم نفسك، مش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملوش دعوة بالتاني، أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح.. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز".