أول رد من مي العيدان على تصريحات إلهام شاهين (فيديو)

ردت الإعلامية الكويتية مي العيدان على هجوم الفنانة المصرية إلهام شاهين عليها، وذلك خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت العيدان في تعليق على مقطع فيديو لإلهام شاهين أثناء هجومها عليها "يالله مساء خير . . بلشنا رمضان. . و سيرتي على كل السان. . طب يا لولو ماتخليكي انتي كمان بحالك. . عموما حتى انا ماعرفكيش يالولو بس انا شفت ست كبيره وكباره كذه وعظمه كبيره لابسه اوبن بوفيه قالولي اسمها الهام شاهين فانتقدتك مافيهاش حاجه ياقطه عموما كل سنه وانتي طيبه ورمضان بخير".
وهاجمت الفنانة إلهام شاهين مي العيدان السبت خلال استضافتها ببرنامج "العرافة"، ردا على سؤال عن سبب هجوم مي العيدان عليها: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".
وردت الفنانة إلهام شاهين على سؤال بسمة وهبة عن تعليقها على انتقاد مي العيدان لملابسها التي وصفتها أنها لا تتناسب مع سنها، مشيرة إلى أنها لا تعرف مي العيدان، قائلة: "هي مالها، تخليها في حالها".
وأضافت شاهين: "قوم نفسك، مش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملوش دعوة بالتاني، أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح.. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز".
جدير بالذكر أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد هاجمت إلهام شاهين بسبب ملابسها التي ظهرت بها في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، والتي وصفتها بالجريئة، وطالبتها بأن تحتشم وتحترم سنها.