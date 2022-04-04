بزيارته الأولى.. فنان كويتي يتغنى بجمال بغداد (صور وفيديو)

تغنى الفنان الكويتي محمود بوشهري بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد زيارة سياحية تعتبر الأولى له.
وكان بوشهري قد وصل إلى بغداد يوم السبت الماضي في زيارة سياحية تعتبر الاولى للفنان الكويتي ، حيث لم يسبق لبوشهري زيارة العراق.
ونشر بوشهري عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام " صورة له من داخل الطائرة، معلقا "الى مدينة الحُبْ بغداد 🇮🇶" .
وزار الفنان الكويتي عدة مناطق من بغداد أبرزها شارعي المتنبي والرشيد في خطوة منه للتعرف على معالم المدينة.
ونشر بوشهري عدد من الفيديوهات على "إنستغرام" وعبر عن سعادته بجمال مدينة بغداد.