بزيارته الأولى.. فنان كويتي يتغنى بجمال بغداد (صور وفيديو)

وكان بوشهري قد وصل إلى بغداد يوم السبت الماضي في زيارة سياحية تعتبر الاولى للفنان الكويتي ، حيث لم يسبق لبوشهري زيارة العراق.ونشر بوشهري عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام " صورة له من داخل الطائرة، معلقا "الى مدينة الحُبْ بغداد 🇮🇶" .وزار الفنان الكويتي عدة مناطق من بغداد أبرزها شارعي المتنبي والرشيد في خطوة منه للتعرف على معالم المدينة.ونشر بوشهري عدد من الفيديوهات على "إنستغرام" وعبر عن سعادته بجمال مدينة بغداد.