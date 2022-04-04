مسلسل دنيا تانية الحلقة 3 تشهد أحداثاً أليمة لبطلة العمل "دنيا" التي تلعب دورها الفنانه المصرية ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من "حسام" ، حيث تتعرض لصدمتين متتاليتين وذلك بعد صدمتها الأولى في الحلقة السابقة بخيانة زوجها لها، فيسيطر عليها الحزن والاكتئاب، فتابعوا معنا تفاصيل ما جرى في الحلقة الثالثة من مسلسل "دنيا تانية" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2022.
مسلسل دنيا تانية الحلقة 3 وفاة ابن ليلى علوي
الحلقة الثالثة من مسلسل دنيا تانية يتعرض فيها ابن "دنيا" الى الغرق في المياه بعدما استقل مركب في البحر وحاول والده "حسام" انقاذه لكنه فشل، ما يجعل "دنيا" تتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.
كما تدخل دنيا في صدمة وحالة اكتئاب شديدة، فتعزل نفسها عن بقية الأسرة داخل غرفة نجلها الراحل، وتبدأ بإسترجاع شريط الذكريات حيث تتذكر مشهد وقوفها مع ابنها على الشاطئ أثناء سؤالها له بما يرغب في الحياة وما هي أمنياته، فيرد عليها بأن أمنيته يعرفها الله.
ويعرض المسلسل
يوميا على قناة السومرية وعلى الموقع الرسمي في تمام الساعة 23:30 طيلة شهر رمضان المبارك.