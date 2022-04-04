رمضان 2022.. مسلسل دنيا تانية الحلقة 3 وفاة ابن ليلى علوي

مسلسل دنيا تانية الحلقة 3 وفاة ابن ليلى علوي

الحلقة الثالثة من مسلسل دنيا تانية يتعرض فيها ابن "دنيا" الى الغرق في المياه بعدما استقل مركب في البحر وحاول والده "حسام" انقاذه لكنه فشل، ما يجعل "دنيا" تتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.كما تدخل دنيا في صدمة وحالة اكتئاب شديدة، فتعزل نفسها عن بقية الأسرة داخل غرفة نجلها الراحل، وتبدأ بإسترجاع شريط الذكريات حيث تتذكر مشهد وقوفها مع ابنها على الشاطئ أثناء سؤالها له بما يرغب في الحياة وما هي أمنياته، فيرد عليها بأن أمنيته يعرفها الله.ويعرضيوميا على قناة السومرية وعلى الموقع الرسمي في تمام الساعة 23:30 طيلة شهر رمضان المبارك.