تعرّفوا إلى برامج رمضان على السومرية!‎‎

مع حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت قناة السومرية دورة برامجية مميزة لمشاهديها الكرام تنوعت ما بين الارشاد والمعرفة والترفيه، فضلا عن باقة مميزة من المسلسلات العربية مع المع نجوم الدراما والكوميديا.. نستعرضها في سياق هذا التقريردورة برامجية مميزة تقدمها قناة السومرية لمشاهديها الكرام خلال شهر رمضان المبارك تتنوع ما بين الارشاد والمعرفة والترفيه.بدءا من البرنامج الصباحيالذي يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والخدمية والإقتصادية وحتى الصحية ويستضيف شخصيات كل حسب اختصاصه لاثراء المشاهد بالمعلومات المفيدة.كما وتقدم السومرية برنامجا خاصا بالطبخ والاكلات عبر برنامجالذي يقدمه المتذوّق الشهير أنطوني رحيّل، حيث يقوم رحيّل خلال البرنامج بجولات تشمل المطاعم والمقاهي العراقية، ويركّز على طريقة تقديم الأطباق ونوعية المنتجات المستخدمة، كما يتذوّق الوصفات اللذيذة ويقيّمها.ويمكن لمتابعي الشأن السياسي مشاهدة برنامجالذي يعتمد النمط السريع في طرح الاسئلة والاجابة عليها بشكلٍ مختصر، ويحاور ضيوفاً من مختلف الأطراف السياسية ويقوم على الجرأة في محاكاة الأحداث، من خلال عشرين سؤالا.وتقدم السومرية للمشاهدين برنامجالذي يستضيف شخصيات دينية من الوقفين السني والشيعي للحديث عن فضائل وخصائص شهر رمضان المبارك واعماله اليومية، والاستدلال بالآيات القرآنية التي تشير الى اهمية الصيام وفضائل احياء ليالي الشهر الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، اضافة الى احاديث اهل البيت والصحابة المنتجبين.وبامكان المشاهد الكريم ايضا متابعة باقة مميزة من المسلسلات العربية مع المع نجوم الدراما والكوميديا، اوقات ممتعة نتمناها لكم مع شاشتكم السومرية وكل عام وانتم بالف خير.