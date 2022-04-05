فريق عمل مسلسل "دنيا تانية" يردّ على الرقابة ببيان رسمي

ردّ فريق عمل مسلسل "دنيا تانية" على الإنتقادات التي طالته مؤخرا وموقف الرقابة منه، وذلك من خلال بيان جاء فيه: "يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمون عليه عن بالغ احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الاعلى للاعلام ولسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال، ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح استنادا فقط على نهاية الحلقة الأولى والتي لا تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل، فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية".



وجاء ذلك في بيان لمجلس الرقابة على المصنفات الفنية إن "منتجي المسلسل لم يحصلوا على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وقرروا إذاعته بالتحايل، فضلاً عن احتوائه على مشاهد غير أخلاقية". كما أكد أنه "طالب جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص".



ويعرض المسلسل يوميا على قناة السومرية وعلى الموقع الرسمي في تمام الساعة 23:30 طيلة شهر رمضان المبارك.