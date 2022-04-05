العثور على 141 قطعة اثرية في ديالى (صور)

اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات، علي شلغم، اليوم الثلاثاء، عن العثور على 141 قطعة اثرية في ديالى.





واكد شلغم في بيان، "انهاء اعمال البعثة التنقيبية الانقاذية في ديالى للموسم الأول في تل القطعة 10488 مقاطعة 27 الكاطون في قضاء بعقوبة والذي يعود للعصر السلوقي والفرثي".

واضاف أن "البعثة العراقية عثرت على 91 قطعة اثرية هي عبارة جرار ومسارج واواني مختلفه الاشكال والاحجام وخرز وحلى ومسكوكات فضية ودمى متنوعة، استمر العمل في البعثة 60 يوما فضلا عن العثور على وحدات بنائية اتخذت للسكن في ذلك العصر".

واشار شلغم الى ان "الاعمال هذة تزامنت مع اتمام اعمال تاهيل المرحلة الأولى لموقع الزندان الاثري في قضاء المقدادية والذي صاحبها اكتشاف 50 قطعة أثرية متنوعة من جرار ومسارج ورماح وحلي ومسكوكات ودمى من العصر الساساني واخرى للعصور الاسلامية".