مي العيدان تنهار بالبكاء متهمة فنانة كويتية بـ"شتم" والدتها المتوفاة

وبحسب العيدان فقد أساءت هيا الشعيبي لوالدتها الراحلة قائلة "زين إنها ماتت"، بالإضافة إلى "معايرتها بعدم الإنجاب"، ردا منها على انتقادات العيدان لها بسبب اصطحاب أبنائها معها بالتصوير، مما يسبب إزعاجا للحضور، حيث ردت أنها تصطحب أبناءها لأنها أم، لكن مي العيدان ليست أما لذلك لا تشعر بذلك.وأوضحت مي العيدان وهي تبكي أنه منذ متى والناس تسب بأمهاتها قائلة: "أمي بنت ناس ومعروفة ببلدها، ومصرية وجاية من حضارة".