مي العيدان تنهار بالبكاء متهمة فنانة كويتية بـ"شتم" والدتها المتوفاة

انهارت الإعلامية الكويتية مي العيدان بالبكاء أثناء تواجدها مع الإعلامية فجر السعيد ببرنامج "غبقة للفجر"، أثناء اتهامها الفنانة هيا الشعيبي بـ"شتم" والدتها المتوفاة.
وبحسب العيدان فقد أساءت هيا الشعيبي لوالدتها الراحلة قائلة "زين إنها ماتت"، بالإضافة إلى "معايرتها بعدم الإنجاب"، ردا منها على انتقادات العيدان لها بسبب اصطحاب أبنائها معها بالتصوير، مما يسبب إزعاجا للحضور، حيث ردت أنها تصطحب أبناءها لأنها أم، لكن مي العيدان ليست أما لذلك لا تشعر بذلك.
وأوضحت مي العيدان وهي تبكي أنه منذ متى والناس تسب بأمهاتها قائلة: "أمي بنت ناس ومعروفة ببلدها، ومصرية وجاية من حضارة".
وأشارت مي العيدان إلى أن هيا الشعيبي تعايرها بأمها المصرية، لترد عليها فجر السعيد متسائلة وهل الجنسية المصرية تعاير، مشيرة إلى أنها بلد حضارة وثقافة، فردت العيدان عليها قائلة: "بتقول عنهم إنهم فقارى".
وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مؤخرا ولأول مرة، حقيقة وأسباب خلافها مع الفنانة هيا الشعيبي، خلال حلقة الاثنين من برنامجها "كشف حساب".
وأشارت العيدان إلى وجود خلاف بالفعل بينهما منذ عام 2015.