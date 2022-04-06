سهير رمزي: لست "نجمة إغراء" ولهذا السبب رفضت الإنجاب

وأضافت سهير رمزي خلال استضافتها مساء أمس الثلاثاء، ببرنامج "كلام الناس في رمضان" المذاع عبر قناة mbc مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، أنها ترفض الألقاب عموما، فهي ممثلة ونجمة، وهذه في حد ذاتها ألقاب، مشيرة إلى أنها تنزعج وتحزن من لقب ممثلة إغراء، فهي تقدم موضوعات تعالج قضايا مهمة، وليس بهدف الإغراء، على حد تعبيرها.وأشارت إلى أنها قدمت العديد من الأعمال التي تعد من العلامات البارزة في الفن المصري، لافتة إلى أنها لم تدخن سيجارة قط سوى بالأعمال الفنية، وكانت تنتهي من عملها وتعود إلى منزلها مباشرة، موضحة أنها حينما قررت الاعتزال تركت كل شيء وابتعدت عن الأضواء.وأشارت إلى أنها أصبحت الآن أكثر رزانة وهدوءا بحكم السن، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى والدتها، التي كانت دائما تنصحها بعمل أشياء والابتعاد عن أخرى، قائلة: ”أمي كانت بتقولي ده يصح وده ما يصحش، والدنيا كلها ما تسواش غير المعاملة الطيبة والأخلاق“.وأوضحت أنها كانت على خلاف دائم مع والدتها الفنانة درية أحمد بسبب ملابسها المفتوحة، فوالدتها كانت ترفض ملابسها الجريئة، خاصة أن والدتها كانت تمثل دائما أدوار الست الفلاحة، لذلك كانت لا ترتدي ملابس جريئة، مؤكدة أن الحياة أصبحت بعد وفاة والدتها بلا طعم، فهي كانت تمثل لها العائلة والأصدقاء وكل شيء.وأرجعت سبب عدم إنجابها حتى الآن إلى أنها تعشق الفن، ورفضت فكرة أن تظل حاملا لمدة 9 شهور، ثم عامي رضاعة، ثم 4 سنوات على الأقل حتى تستطيع أن تتركه وتعمل، وكل ذلك أسباب جعلتها تصرف النظر عن الإنجاب، فكانت تخاف أن تبتعد كل هذه المدة عن الفن، موضحة أنها أجهضت 3 مرات بسبب خوفها مما ذكرت.وردا على سؤال ياسمين عز عن إمكانية تبنيها لأطفال أوضحت: ”ممكن أتبنى حد بس في مكانهم وبراعيهم من بعيد، لأن دي مسؤولية مش سهلة“.جدير بالذكر أن الفنانة سهير رمزي كانت قد ارتدت الحجاب واعتزلت الفن منذ زمن، لكنها في الفترة الأخيرة خلعت الحجاب وعادت إلى الأضواء، من خلال ظهورها في أكثر من برنامج تلفزيوني.