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الفنانة السورية سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن زوجها

فن وثقافة

2022-04-06 | 04:01
الفنانة السورية سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن زوجها
765 مشاهدة

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي انفصالها عن زوجها وائل رمضان، مشيرة إلى أن قلبها ينفطر لهذا القرار، لكنه القدر.

وكتبت سلاف فواخرجي منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قالت فيه: "اقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، واِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع". 

وتابعت سلاف فواخرجي في منشورها المؤثر قائلة: "أنا كتلك العروة انقطع، وظهري ينصدع، وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل، وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً، وأنا الآن أعيش ذلك الفِصام، أمامك أيها النبيل، وبعد الفِصام، فطام".

وأشارت سلاف فواخرجي في منشورها إلى أنه "كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً، ننفطم عمّن نحب، كما أنفَطِم عنك الآن، وقلبي كما يُقال ينخلع".
وعن سبب الانفصال قالت: "ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حيواتنا، ويختار لنا ماليس نحب، لسبب ما، أو حكمة ربما، وألم في القلب على الأكيد".

ووجهت رسالة لزوجها قائلة: "لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني قد حاولت، وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب، وكنتُ طفلة تحبو، أمام جبل، مهما حاولتْ، لن تصل إلى قمتك، وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني، وأمام الله والبشر".

وأكملت الحديث عن زوجها قائلة: "رجلُ، والرجالُ قليل، سنداً لي إن ملت، ورحمةً لي إن ظُلمت.. ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ، وكعادتك، لن تدعني أحتاجك، لأني مذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي، وفي ضعفي وفي فرحي".

وقالت الفنانة السورية: "سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً، وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء، البداياتُ أخلاق والنهاياتُ أخلاق، وكنتَ بداية وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا، لا يمكن أن ننفصل، ولو انفصلنا".

وختمت منشورها قائلة: "وائل صديقي أبو الحمزة وعلي، شكرا لك إلى يوم الدين، وأحبك إلى أبد الآبدين"، وأغلقت الفنانة السورية التعليق، دون أن تكشف عن سبب انفصالهما الذي أثار التساؤلات، خاصة وأنها دائما تتغنى بحبه.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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