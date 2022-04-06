مخرج "دنيا تانية" يكشف مصير العمل

أعلن مخرج مسلسل"دنيا تانية" أحمد عبد العال عن إنفراج الأزمة مع الرقابة المصرية وذلك بعدما كانت قد أصدرت قرار بوقف عرض المسلسل بعد بث الحلقة الأولى بسبب إحتوائها على مشاهد أعتبرت من زنا المحارم.



وشكرعبد العال رئيس الرقابة من خلال منشوره في موقع التواصل الإجتماعي وقال:"تتقدم اسرة عمل مسلسل "دنيا تانية " بخالص الشكر للدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والمشرف العام على الرقابة على المصنفات الفنية لحرصه الشديد على ظهور المسلسل بشكل لائق فنيا". ‎ وتؤكد اسرة عمل مسلسل " دنيا تانية" أنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد وكتاب ومخرج العمل على الخطوط الدرامية محل الخلاف واننا كصناع للعمل نؤكد ثقتنا التامة في الرقابة المصرية بقيادة الدكتور خالد عبدالجليل وحرصة على قيم المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة لبلدنا". مسلسل يعرض يوميًّا على شاشة السومرية الساعة 11:30 ليلًا. ويمكنكم متابعة حلقاته عبر الرابط التالي:



يعرض يوميًّا على شاشة السومرية الساعة 11:30 ليلًا. ويمكنكم متابعة حلقاته عبر الرابط التالي:

