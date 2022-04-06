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تغيير اسم مسلسل "شغل عالي"... ما تعليق فيفي عبده؟

فن وثقافة

2022-04-06 | 06:58
تغيير اسم مسلسل "شغل عالي"... ما تعليق فيفي عبده؟
المصدر:
السومرية
753 مشاهدة

في خطوة مفاجئة، تغيّر اسم المسلسل الرمضاني "شغل عالي" إلى "شغل في العالي".

بعد أسابيع من التسويق للمسلسل الكوميدي باسم "شغل عالي" جاء تغيير الاسم أول يوم رمضان  بقرار مشترك بين جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام في مصر استجابةً لدعوى مقدمة من الإعلامية دينا عبد الكريم.

أمّا الدافع وراء تقديم الدعوى فهو حمايتها لحقوق الملكية إذ يحمل المسلسل اسم البرنامج نفسه الذي كانت هي تقدّمه.
ولم يلقَ القرار أيّ اعتراض من قبل الشركة المنتجة للمسلسل إذ أجرت على الفور تعديلًا طفيفًا على الاسم.
من جهتها، لم تعترض بطلة المسلسل فيفي عبده على الموضوع إذ أعلنت في تصريحات صحافية أنها لم تجد فرقاً كبيراً بين الاسمين خصوصًا أن المضمون واحد لم يتغير.  
وأكّدت أنها تحترم قرار جهاز الرقابة وأي جهة أخرى تؤدي عملها وأنه لا توجد لديها أي مشكلة أو اعتراض على الاسم الجديد.
ومسلسل "شغل عالي" من بطولة شيرين رضا، ومروان يونس، وعدد كبير من النجوم بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي. والقصة من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.
وفي عدد من المفارقات الكوميدية، تدور أحداثه بشكل أساسي حول فيفي عبده وشيرين رضا وهما الصديقتان اللتان يجمعهما الانتقام من الرجال ليعود الوقوع بحب الشخص نفسه ليفرّقهما.
ويعرض المسلسل يوميًّا الساعة 6:50 مساءً على شاشة السومرية.
ويمكنكم مشاهدة حلقاته عبر الرابط التالي:
 
 
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