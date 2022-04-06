مفاجأة غير متوقّعة في جوقة عزيزة... لسه ما شفتو شي!

ورغم التعليقات الإيجابية، هناك من رأى أنه المسلسل لا يجب أن يعرض خلال الشهر الفضيل نظرًا لأنه يتضمّن مشاهد جريئة وتدور أحداثه حول راقصة.

وجهة النظر هذه استدعت ردًّا من قبل كاتب المسلسل خلدون قتلان الذي كتب على حسابه عبر مواقع التواصل: " "مسكينة تلك الأمة التي تعتقد أن العبادات موجودة فقط في رمضان، مسكينة تلك الأمة التي تثير غرائزها الشهوانية هز خصر امرأة".

وأوضح في منشور آخر أن العمل الذي لا يحدث الجدل لا يلاقي الاهتمام والمتابعة في هذا الزمن، معبراً عن ذلك بقوله: "عمل درامي لا يثير الجدل هو عمل لا يعول عليه".

جوقة عزيزة من بطولة نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، عدنان أبو الشامات وغيرهم من النجوم السوريين واللبنانيين.

المسلسل يعرض يوميّا الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية. ويمكنكم مشاهدة حلقاته عبر الرابط التالي:

جوقة عزيزة