مفاجأة غير متوقّعة في جوقة عزيزة... لسه ما شفتو شي!

كشفت الممثلة السورية المتميّزة روبين عيسى التي تؤدي دور "انشراح" في المسلسل السوري "جوقة عزيزة"
تشاركين في مسلسل "جوقة عزيزة" بشخصية "انشراح" أن مفاجأة غير متوقّعة ومؤثرة تنتظر هذه الشخصية في آخر العمل، من دون أن تفصح عن أي تفاصيل أخرى.
"انشراح" بدأت بالظهور مع نهاية الحلقة الثانية، وليس لها علاقة ببنات الجوقة أو المرقص، هي شخصية مختلفة لها خط درامي خاص في العمل.
ويتصدّر المسلسل وخصوصًا بطلته الممثلة نسرين طافش التراند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء عرضه أوّل أيّام شهر رمضان المبارك إذ أثنى الرواد على الأداء المحترف لطافش والممثلين كافّة.
وأعربت طافش في منشور على "انستغرام" عن سعادتها بردود الفعل على أولى حلقات مسلسل جوقة عزيزة.
وشوّقت المتابعين إلى الحلقات القادمة بالقول: "لسه ما شفتو شيء لانو قصة عزيزة خانم وجوقتها العجيبة مليانة أسرار ومفاجآت ما بتخطر عالبال".
ورغم التعليقات الإيجابية، هناك من رأى أنه المسلسل لا يجب أن يعرض خلال الشهر الفضيل نظرًا لأنه يتضمّن مشاهد جريئة وتدور أحداثه حول راقصة.
وجهة النظر هذه استدعت ردًّا من قبل كاتب المسلسل خلدون قتلان الذي كتب على حسابه عبر مواقع التواصل: " "مسكينة تلك الأمة التي تعتقد أن العبادات موجودة فقط في رمضان، مسكينة تلك الأمة التي تثير غرائزها الشهوانية هز خصر امرأة".
وأوضح في منشور آخر أن العمل الذي لا يحدث الجدل لا يلاقي الاهتمام والمتابعة في هذا الزمن، معبراً عن ذلك بقوله: "عمل درامي لا يثير الجدل هو عمل لا يعول عليه".
جوقة عزيزة من بطولة نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، عدنان أبو الشامات وغيرهم من النجوم السوريين واللبنانيين.
المسلسل يعرض يوميّا الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية. ويمكنكم مشاهدة حلقاته عبر الرابط التالي:
جوقة عزيزة