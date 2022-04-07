انحراف... تصاعد مخيف للأحداث: من المجرم الحقيقي؟

تسارع الأحداث ممزوجًا بغموض الشخصيات والاهتمام بأبسط التفاصيل التقنية والفنية، عوامل ضمنت جذب المشاهدين إلى متابعة المسلسل.أداء متقن ومحترف لنجوم هذا المسلسل أثنى عليه متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما أداء البطلة روجينا التي تثبت حلقة بعد حلقة تحكّمها بمفاصل شخصية الدكتورة حور المركّبة.وكيف لا وهي الناعمة، الفاتنة الذكية في العلن أمّا في الخفاء فمجرمة تنتقم لمرضاها النفسيين بقتل من تسبّب بوصولهم إلى هذه الحال.لم تنكر روجينا في تصريح صحافي معاناتها النفسية والذهنية خلال تجسيد الشخصيّة لكنّها أعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي تعتبره واحداً من أهم المسلسلات التي قدمتها في مسيرتها الفنية كونه يناقش مشكلات وقضايا المرأة المصرية من جذورها في إطار تشويقي تصاعدي.ورغم تعدّد الخطوط الدراميّة، بدا هذا التصعيد واضحًا في نهاية الحلقة الرابعة من المسلسل مع قضية وداد التي تؤؤدي دورها الممثلة القديرة سميحة أيوب. إذ ظهرت في السجن بثياب الإعدام الحمراء بتهمة قتل ابن شقيقها، لتأتي حور وتحاول معرفة القصة فتجدها مضربة عن الكلام والأكل والشرب لتفتح قلبها أخيرًا لها.وتسعى حور إلى معرفة حيثيات الجريمة خصوصًا وسط تضارب أقوال سميحة مع أقوال شقيقها الذي سلّم حور مستندات تدين الأخيرة. لكنّ ثمّة مستند بين المستندات سيوقع حور في حيرة كبيرة إذ يبيّن أن شقيق المتّهمة كان يحيك أمرًا ضدّها.ويترقب المشاهدون الحلقات المقبلة لمعرفة كيف ستتطوّر الأحداث ضمن السياق الدرامي الشيّق الذي تقرر الدكتورة حور فيه تعديل مسار مرضاها النفسيين على طريقتها الخاصة.ويبقى السؤال الأهمّ الذي يطرحه المشاهدون: من المجرم الحقيقي؟مسلسل انحراف من بطولة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ومحمد مهران ومن تأليف مصطفى شهيب وإخراج روؤف عبد العزيز.يعرض المسلسل يوميًّا الساعة 10 مساءً على شاشة السومرية ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته عبر الرابط: