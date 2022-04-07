Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاستخبارات تعلن اعتقال "متهم بارز" في ميسان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تصريحات جريئة لشيرين رضا حول الرجل والتديّن!

فن وثقافة

2022-04-07 | 05:55
تصريحات جريئة لشيرين رضا حول الرجل والتديّن!
المصدر:
السومرية
1,581 مشاهدة

أثارت الممثلة المصرية شيرين رضا الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة حول تأدية المشاهد الجريئة والتديّن بالإضافة إلى تجربتها العاطفية.

أسفت شيرين رضا في إطلالة تلفزيونية لأن التديّن الظاهري يسيطر على المجتمع، مذكّرة بأنّ في الماضي كانت النساء ترتدي البيكيني في الأفلام والمسلسلات لكنّ الآن تغيّرت الأمور.
واعتبرت أن هذا التدين ظاهري وليس حقيقيًّا فالدين عبارة عن رحمة وتفاهم وأصحاب التدين الظاهري أثروا على المجتمع وحوّلوا الدين إلى عنف.
وأعلنت رضا استعدادها لتأدية مشاهد جريئة في عمل سينمائي  إذا دعت الحاجة لذلك مشيرة إلى أنها لا تمانع ذلك طالما هي ارتضت منذ البداية أن تكون ممثلة.

ورأت أن المشاهد الموجودة حاليًا في موجودة منذ تأسيس السينما في مصر ولم يُدخل أي جديد عليها  بل منعت أشياء منها.
هذا وفاجأت رضا المشاهدين بتصريحاتها حول العلاقة بين الزوجين إذ اعتبرت أنه على المرأة أن تلبي حاجات الرجل كي لا يخونها وعليها أن تكون هي المرأة التي يحلم بها ويريد أن يكون معها.
في الوقت نفسه، انتقدت رضا الزوج الذي يترك زوجته بعد 50 سنة ليذهب إلى حضن امرأة أخرى، كاشفةً أنه من حقّ زوجته أن تحصل على نصف ممتلكاته وأمواله إذا فعل ذلك: " مش أنتِ كنتِ معاه وهو بيعمل الفلوس دي؟".
واعترفت بأنها فشلت بالزواج مرتين وأنها لن تعيد التجربة. 
كذلك، كشفت أنها مستعدّة للاعتراف بحبّها للرجل من دون أن تشعر بأي إحراج إذا صدّها، ممازحةً بأن فتى أحلامها هو النجم العالمي براد بيت.
مهنيًّا، ردًّا على سؤال عن سبب عدم تحقيقها نجومية مثيلة بنجومية يسرا وغيرها من نجمات مصر، ذكّرت رضا بأنها ابتعدت عن التمثيل لسنوات طويلة لأنها كانت تربي ابنتها نور وعادت حديثًا إلى المجال.
وتتشارك حاليًا مع فيفي عبده بطولة  مسلسل "شغل في العالي" الكوميدي الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.
وتؤدي في المسلسل دور  السيدة شيرويت التي تجمعها الصدفة بالبرنسيسة جليلة (فيفي عبده) بعد محاولتها الإنتحار، لتبدأ الإثنتان رحلتهما معاً للإنتقام من الرجال، من خلال عمليات النصب. لكنّ شيرويت ستتورّط بعلاقة غراميّة مع حبيب صديقتها السابق.
يمكنكم مشاهدة مسلسل "شغل في العالي" يوميًّا الساعة 6:50 مساءً على شاشة السومرية أو عبر الرابط التالي:
 
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:55 | 2022-04-07 08:55
08:29 | 2022-04-07 08:29
08:28 | 2022-04-07 08:28
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.