تصريحات جريئة لشيرين رضا حول الرجل والتديّن!

أسفت شيرين رضا في إطلالة تلفزيونية لأن التديّن الظاهري يسيطر على المجتمع، مذكّرة بأنّ في الماضي كانت النساء ترتدي البيكيني في الأفلام والمسلسلات لكنّ الآن تغيّرت الأمور.واعتبرت أن هذا التدين ظاهري وليس حقيقيًّا فالدين عبارة عن رحمة وتفاهم وأصحاب التدين الظاهري أثروا على المجتمع وحوّلوا الدين إلى عنف.وأعلنت رضا استعدادها لتأدية مشاهد جريئة في عمل سينمائي إذا دعت الحاجة لذلك مشيرة إلى أنها لا تمانع ذلك طالما هي ارتضت منذ البداية أن تكون ممثلة.ورأت أن المشاهد الموجودة حاليًا في موجودة منذ تأسيس السينما في مصر ولم يُدخل أي جديد عليها بل منعت أشياء منها.هذا وفاجأت رضا المشاهدين بتصريحاتها حول العلاقة بين الزوجين إذ اعتبرت أنه على المرأة أن تلبي حاجات الرجل كي لا يخونها وعليها أن تكون هي المرأة التي يحلم بها ويريد أن يكون معها.في الوقت نفسه، انتقدت رضا الزوج الذي يترك زوجته بعد 50 سنة ليذهب إلى حضن امرأة أخرى، كاشفةً أنه من حقّ زوجته أن تحصل على نصف ممتلكاته وأمواله إذا فعل ذلك: " مش أنتِ كنتِ معاه وهو بيعمل الفلوس دي؟".واعترفت بأنها فشلت بالزواج مرتين وأنها لن تعيد التجربة.كذلك، كشفت أنها مستعدّة للاعتراف بحبّها للرجل من دون أن تشعر بأي إحراج إذا صدّها، ممازحةً بأن فتى أحلامها هو النجم العالمي براد بيت.مهنيًّا، ردًّا على سؤال عن سبب عدم تحقيقها نجومية مثيلة بنجومية يسرا وغيرها من نجمات مصر، ذكّرت رضا بأنها ابتعدت عن التمثيل لسنوات طويلة لأنها كانت تربي ابنتها نور وعادت حديثًا إلى المجال.وتتشارك حاليًا مع فيفي عبده بطولة مسلسل "شغل في العالي" الكوميدي الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.وتؤدي في المسلسل دور السيدة شيرويت التي تجمعها الصدفة بالبرنسيسة جليلة (فيفي عبده) بعد محاولتها الإنتحار، لتبدأ الإثنتان رحلتهما معاً للإنتقام من الرجال، من خلال عمليات النصب. لكنّ شيرويت ستتورّط بعلاقة غراميّة مع حبيب صديقتها السابق.يمكنكم مشاهدة مسلسل "شغل في العالي" يوميًّا الساعة 6:50 مساءً على شاشة السومرية أو عبر الرابط التالي: