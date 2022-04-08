غادة عبد الرازق تكشف سر غيابها في رمضان (فيديو)

وقالت الفنانة المصرية إن غيابها هذا العام عن الموسم الرمضاني، هو ”استراحة محارب“، مضيفة "سايبة الملعب لغيري، وعمر ما حد يعرف يأخد مكاني في الفن".

وأضافت غادة عبد الرازق خلال استضافتها الخميس، ببرنامج "كلام الناس في رمضان" مع الإعلامية ياسمين عز،"ممكن أكون ذكية وأرد برد ذكي، لكن سأقول الحقيقة تركت الملعب هذا العام لأحد غيري يلعب فيه، أريد أن أشاهد من بعيد وأعيد حساباتي في أمور كثيرة".وتابعت: "الجو العمومي اختلف، والحسابات الموجودة الآن اختلفت، وأشعر أن هذا ليس رمضان الذي تعودت عليه خلال السنوات الماضية".وردا على سؤال حول إن كان غيابها هذا الموسم قد يؤدي إلى ظهور نجوم قد يأخذون مكانها على الساحة الفنية، قالت غادة عبدالرازق: "كانوا عرفوا يعملوها وأنا موجودة، عمر ما حد عرف ياخد مكاني، وأنا بيتعرض عليا أعمال كتير وبرفضها".وتابعت: "انتو عارفين كويس إن بيتعرض عليا أعمال، وعارفين إني كنت هبقى متواجدة، وعارفين كويس أي إن كل اللي بتقولوه ده أي كلام، وأنا قاعدة السنادي عشان نفسي أتفرج عليكم زي أي مشاهد".