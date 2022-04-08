ابراهيم هولمز يكشف تفاصيل دوره في "شغل في العالي"

ووصف يونس الشخصية بأنها كوميدية ومختلفة عن تلك التي جسّدها سابقًا، لافتًا إلى أنها بعيدة كلّ البعد عن شخصيته الكوميدية والمرحة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.وأعلن أنه بذل جهدًا كبيرًا كي يؤدي دوره بهذه الطريقة من دون أن يقع في فخ التكرار، حتّى في طريقة الكلام والصوت.وشكر للمخرج مرقص عادل مساعدته في العمل على تفاصيل الشخصية.وأشاد في هذا الإطار بروح التعاون التي تسود بين فريق العمل ككل، وبالأداء المتعاون والسهل من فيفي عبده وشيرين رضا.وعن رأيه في المسلسل ككلّ، اعتبر يونس أنه مناسب للموسم الرمضاني، لافتًا إلى أنه لطيف وبعيد عن أي حاجة كئيبة فهو "سوبر لايت ولذيذ وخفيف على المشاهد".هذا وأعرب عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور على أدائه.ومسلسل "شغل عالي" من بطولة شيرين رضا، ومروان يونس، وعدد كبير من النجوم بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي. والقصة من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.ويعرض المسلسل يوميًّا الساعة 6:50 مساءً على شاشة السومرية.