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أكثر من 10 معلومات لا تعرفها عن الممثلة العراقية "هدى حسين"

فن وثقافة

2022-04-08 | 07:15
أكثر من 10 معلومات لا تعرفها عن الممثلة العراقية "هدى حسين"
1,173 مشاهدة

هدى حسين، ممثلة عراقية اشتهرت بأعمالها المخصّصة للأطفال، فهي من مؤسسي مسرح الأطفال في الكويت. شاركت أيضاً بأعمال درامية عدة جعلت اسمها يتصدر الترند، بسبب حرفيتها وأدائها المُلفت. من هنا،و لتتعرّفي أكثر إلى الممثلة العراقية هدى حسين، جمعنا لكِ أبرز المعلومات عنها.

معلومات لا تعرفينها عن هدى حسين
 
-هي ممثلة عراقية وُلدت عام 1965 في الكويت وعاشت فيها.
 
-درست هدى حسين الأدب الانكليزي في جامعة الكويت، ثم انضمت للجامعة العربية المفتوحة في الكويت لمتابعة دراستها بعد الغزو العراقي على البلاد.
 
-تنتمي هدى حسين لأسرة فنية، فشقيقتها سعاد حسين ممثلة ومذيعة أخبار في إذاعة الكويت، أما شقيقتها نجاة حسين، فهي كاتبة ومخرجة.
 
-بعمر الأربع سنوات، شاركت هدى حسين بعمل يُدعى "نوادر جحا" في إذاعة الكويت، وهذا كان أول عمل مسرحي لها.
 
-بدأت هدى حسين مسيرتها الفنية عام 1978، حيث شاركت بأول مسرحية للأطفال في الكويت وهي " السندباد البحري ". شاركت بعدها بأعمال مسرحية أخرى، وأصبحت تأخذ أدوار البطولة في كل عمل تشارك فيه.
 
-خلال مسيرتها الفنية، قدمت هدى حسين برامج تلفزيونية عدة، مثل برنامج "اليوم المفتوح" عام 1955على تلفزيون قطر.
 
-إلى جانب موهبتها بالتمثيل، شاركت في الكثير من الأعمال الغنائية مع عبد الكريم عبد القادر ونبيل شعيل وغيرهما، كذلك، أصدرت ألبومان للأطفال في ثمانينات القرن العشرين بمشاركة الفنان عبد الكريم عبد القادر، كما قدمت عدد من الأغاني الوطنية والرياضية.
 
-عام 2011 ، شاركت هدى حسين كعضو لجنة حكم في برنامج الفرصة والذي كان يهدف إلى اكتشاف المواهب، وعُرض على قناة سما دبي. أما عام2012 ، فبدأت بتقديم برنامج "القايلة بنات"على محطة كويت إف إم.
 
-أما عن أعمالها في الدراما التلفزيونية، فلمع اسم هدى الحسين في أكثر من مسلسل، كان أبرزها مسلسل "المحتالة" عام 2016، ومسلسل "عطر الروح" عام 2018.
 
-عام 2022، تصدّرت هدى حسين الترند، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل من "شارع الهرم إلى" الذي عُرض في رمضان 2022. لفتت هدى حسين انتباه الجمهور بشكل كبير وذلك بسبب حرفيتها في التمثيل وأدائها المُلفت، كذلك بسبب المواضيع الإنسانية التي طرحتها في هذا المسلسل.
-
حازت هدى حسين على جوائز عدة، كان أبرزها جائزة الموريكس دور عن فئة الممثلة الخليجية لعام 2022.
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