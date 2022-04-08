الجدل مستمر.. تعليق جديد من الفنان "اياد الطائي" عقب صدور مذكرة قبض بحقه

علق الفنان العراقي إياد الطائي، على صدور مذكرة قبض بحقه بعد ان شارك في احد البرامج وتحدث عن قضايا تمس القيادات الامنية في الجيش العراقي.

وردا على منشور الاعلامي العراقي "احمد ملا طلال" الذي أعلن فيه صدور مذكرة قبض قضائية بحقه والممثل إياد الطائي، قال الاخير، "وأكثرهم للحق كارهون صديقي أحمد دع القضاء ياخذ مجراه نحن لم نسيء لأحد نحن أشرنا لحالة شاذة ويبدو ان الأمر جاء ليس على هواهم الأمر لله من قبل ومن بعد".

وفي السياق نفسه، قال الاعلامي العراقي "احمد ملا طلال" عقب صدور المذكرة، "أخي اياد، في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك، بالله عليك لو نعوف شغلنا ونروح نتاجر بالمخدرات مو أبرد راس؟ لأن حكومتنا الرشيدة ساندتهم وخذلتنا؟".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد أوقفت يوم الثلاثاء الماضي، برنامج (مع ملا طلال) الذي تبثه قناة UTV التلفزيونية، بعد شكوى قدمتها وزارة الدفاع.

واستندت الهيئة في قرارها هذا الى الباب الثاني من المادة 1 والتي تخص التحريض على العنف والكراهية والمادة 4 الخاصة بالدقة والنزاهة والشفافية، وجاء في القرار ان الهيئة قررت وقف البرنامج بناءً على شكوى قدمت لها من وزارة الدفاع على خلفية مشهد تمثيلي يصور حجم الفساد لدى ضابط في الوزارة.

وكانت وزارة الدفاع، قد توعدت يوم الاثنين الماضي، مقدم البرامج أحمد ملا طلال والممثل إياد الطائي، بالملاحقة القانونية بسبب مشهد تمثيلي تم بثه من خلال البرنامج الذي يقدمه ملا طلال، على قناة UTV.