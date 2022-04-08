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بعد الصفعة الشهيرة.. منع ويل سميث من حضور الاوسكار لـ10 سنوات

فن وثقافة

2022-04-08 | 16:43
بعد الصفعة الشهيرة.. منع ويل سميث من حضور الاوسكار لـ10 سنوات
المصدر:
وكالات
2,856 مشاهدة

اعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن اصدار قرارا بمنع الممثل الأمريكي ويل ‏سميث من حضور حفل توزيع جوائز "أوسكار" لمدة 10 سنوات.‏

وقالت الأكاديمية في بيان لها، إن "الهدف من حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 هو أن يصبح احتفالا بالعديد من الأفراد في مجتمعنا الذين قاموا بعمل رائع في العام الماضي، ومع ذلك فقد طغى على تلك اللحظات سلوك غير مقبول وضار من ويل سميث على خشبة المسرح".

وتابع البيان أنه "خلال البث التلفزيوني لم نتعامل مع الموقف بشكل كاف، لهذا نحن آسفون، وكانت هذه فرصة لنا لنضرب مثالا يحتذى به لضيوفنا والمشاهدين وعائلة الأكاديمية حول العالم، وقد فشلنا ولم نكن مستعدين لما هو غير مسبوق".

وأضافت الأكاديمية أن "مجلس المحافظين عقد اليوم اجتماعا لمناقشة أفضل السبل للرد على تصرفات ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وبخلاف قبول استقالته من الأكاديمية، فقد قرر مجلس الإدارة عدم السماح له بحضور أي أحداث أو برامج خاصة بأكاديمية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 8 أبريل 2022، سواء بشخصه أو بصورة افتراضية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حفل جوائز الأكاديمية".

وختمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بيانها قائلة: "نريد أن نعرب عن امتناننا العميق للممثل كريس روك للحفاظ على رباطة جأشه في ظل ظروف غير عادية، كما نود أن نشكر مضيفينا والمرشحين ومقدمي العروض والفائزين على اتزانهم أثناء البث التلفزيوني، ويعد هذا الإجراء الذي نتخذه اليوم استجابة لسلوك ويل سميث بمثابة خطوة نحو هدف أكبر يتمثل في حماية سلامة فناني الأداء والضيوف واستعادة الثقة في الأكاديمية".

وكان ويل سميث قد قدم استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور والمتحركة في 1 نيسان الجاري، تعبيرا عن اعترافه باقترافه خطأ بصفعه كريس روك أمام ملايين المشاهدين حول العالم، كما أنه تقدّم باعتذار رسمي للممثل الكوميدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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