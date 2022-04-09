Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد اتهامه بإهانة الفن.. فنان مصري يتلقى رسالة من "فان دام"

فن وثقافة

2022-04-09 | 02:22
بعد اتهامه بإهانة الفن.. فنان مصري يتلقى رسالة من "فان دام"
4,386 مشاهدة

جدل واسع أحدثته حلقة الخميس من برنامج "رامز موفي ستار" التي حل فيها الفنان المصري محمد أنور ضيفا على البرنامج، وذلك بسبب ما قاله الأخير خلال حلوله ضيفا على الحلقة.

حيث شعر أنور بالصدمة والمفاجأة أثناء مقابلته النجم العالمي فان دام الذي يشارك في تقديم المقلب بصحبة رامز جلال، وحاول أنور التعبير عن حبه وتقديره لفان دام، فخرجت منه جملة تقول "إنت متعرفش أنا بمثل مع مين في مصر".

وهو ما تسبب في هجوم البعض عليه ورأوا أنه يقلل من قيمة الفنانين المصريين الذي يمثل معهم، وهو ما جعل أنور يشعر بحزن شديد بسبب تفسير كلماته على هذا النحو، إلا أن المفاجأة كانت تلقيه رسالة من فان دام.

أنور نشر رسالة النجم البلجيكي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" والتي قال له فيها، إنه سعيد بلقائه في المقلب الذي تم تقديمه من خلال البرنامج.

الطيبة والنقية
وأشاد فان دام بأنور وبروحه الطيبة والنقية، معربا عن حزنه لما عرفه من مستشاره الإعلامي المصري، حينما علم أن أنور تعرض لنقد شديد بسبب سوء تفاهم حول بعض الجمل التي قيلت في الحلقة، والتي حاول من خلالها أنور التعبير عن احترامه لفان دام.

ليطالبه بتجاوز ذلك الهجوم لأنه لم يجد منه سوى صفات حميدة وروح كريمة، وتحدث عنه كأخيه وأنهما متساويان، معربا له عن أمنيته في أن يراه هو وباقي فريق البرنامج.

محمد أنور وجه الشكر لفان دام على حديثه وأنه عبر عما يدور بداخله، خاصة أنه في البرنامج حاول أن يعبر عن حبه له منذ صغره فقط، وحاول أن يسترجع كلمات اللغة الإنجليزية التي يعرفها، ولا يستطيع أن يسيء للفن المصري نهائيا.

موجها اعتذاره لكل من فهم من كلامه أن هناك إساءة للفن المصري أو لزملائه، خاصة أن الجملة قد تكون خرجت في وقت يشعر فيه بالتوتر من وقوفه أمام فان دام.

وفي النهاية أكد أنور أن فان دام سيظل نجمه المفضل، وطالبه بالبحث عن شخص يترجم له كلماته للغة الإنجليزية، خاصة أنه في حال كتبه بالإنجليزية سيخرج مشابها لما جاء في الحلقة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:02 | 2022-04-09 06:02
05:58 | 2022-04-09 05:58
05:52 | 2022-04-09 05:52
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.