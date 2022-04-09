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نجمات تعرضن لسرقات بالملايين

فن وثقافة

2022-04-09 | 02:54
نجمات تعرضن لسرقات بالملايين
469 مشاهدة

مسلسل سرقات النجمات لا ينتهي، فمنذ سنوات عديدة تتكرر الظاهرة لجميع الفنانات والمشاهير الذين يكونون هدفاً دائماً للصوص، وفي هذا التقرير نشاهد أبرز النجمات اللواتي فقدن ممتلكات تخطت الملايين.

1. أصالة نصري
تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، منذ سنوات، لحادث سرقة بفيلتها في منطقة التجمع الخامس بمصر، وقدرت المسروقات بنحو 70 ألف جنيه مصري، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السارقين.

2. هيفاء وهبي
تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لسرقة مجوهراتها والتي وصل عددها لـ14 قطعة من الذهب والألماس، وقدر ثمنها بملايين الجنيهات المصرية.

3. فيفي عبده
من بين حوادث سرقات الفنانات، تعد سرقة الفنانة فيفي عبده الأشهر، حيث سرقت خادمتها 5 كيلوغرامات من الذهب الخالص، كانت في منزلها بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

4. نهى نبيل
أشهر سرقات المشاهير، عندما تعرضت الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، لسرقة حقيبة يدها من قبل أحد الأشخاص المقربين منها، والذي كان يعلم ثمن الحقيبة الذي تخطى الـ600 ألف ريال سعودي.

5. موديل روز
كشفت عارضة الأزياء السعودية، موديل روز، عن سرقة سيارتها "البنتلي"، أثناء سفرها لحضور أسبوع الموضة بنيويورك عام 2021.

6. باريس هيلتون
لم يقتصر أمر السرقات على المشاهير العرب وحسب، بل وصل إلى نجمات هوليوود اللاتي تعرضن لسرقات بملايين الدولارات، فقد تعرضت الفنانة الشهيرة، باريس هيلتون، لسرقة مجوهرات خاصة بأسرها من المنزل بقيمة مليونَيْ دولار.

7. كيم كاردشيان
واحدة من أشهر السرقات في العالم أيضاً، سرقة مجوهرات نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، والتي تخطى سعرها الـ10 ملايي دولار أثناء غيابها عن المنزل، حيث كانت في رحلة مع أسرتها بمدينة باريس.

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