نجمات تعرضن لسرقات بالملايين

1. أصالة نصريتعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، منذ سنوات، لحادث سرقة بفيلتها في منطقة التجمع الخامس بمصر، وقدرت المسروقات بنحو 70 ألف جنيه مصري، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السارقين.2. هيفاء وهبيتعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لسرقة مجوهراتها والتي وصل عددها لـ14 قطعة من الذهب والألماس، وقدر ثمنها بملايين الجنيهات المصرية.3. فيفي عبدهمن بين حوادث سرقات الفنانات، تعد سرقة الفنانة فيفي عبده الأشهر، حيث سرقت خادمتها 5 كيلوغرامات من الذهب الخالص، كانت في منزلها بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.4. نهى نبيلأشهر سرقات المشاهير، عندما تعرضت الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، لسرقة حقيبة يدها من قبل أحد الأشخاص المقربين منها، والذي كان يعلم ثمن الحقيبة الذي تخطى الـ600 ألف ريال سعودي.5. موديل روزكشفت عارضة الأزياء السعودية، موديل روز، عن سرقة سيارتها "البنتلي"، أثناء سفرها لحضور أسبوع الموضة بنيويورك عام 2021.6. باريس هيلتونلم يقتصر أمر السرقات على المشاهير العرب وحسب، بل وصل إلى نجمات هوليوود اللاتي تعرضن لسرقات بملايين الدولارات، فقد تعرضت الفنانة الشهيرة، باريس هيلتون، لسرقة مجوهرات خاصة بأسرها من المنزل بقيمة مليونَيْ دولار.7. كيم كاردشيانواحدة من أشهر السرقات في العالم أيضاً، سرقة مجوهرات نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، والتي تخطى سعرها الـ10 ملايي دولار أثناء غيابها عن المنزل، حيث كانت في رحلة مع أسرتها بمدينة باريس.