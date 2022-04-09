بعد 18 عاما من خطوبتهما الأولى.. فنانة عالمية تعلن خطوبتها من "بن أفليك"

وشاركت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عاما مقطع فيديو لها وهي تبكي وتنظر إلى خاتم خطوبتها، على موقعها الرسمي.وبدأ مقطع الفيديو الذي عرضته جينيفير لوبيز بشاشة سوداء مع ظهور خاتمها أولا قبل أن تتحرك الكاميرا إلى وجهها، لتظهر وهي تمسح دموع الفرح، وهي تحدق في بريق خاتمها الماسي والزمردي، حيث كانت ترتدي زيا غير رسمي يتكون من بلوزة خضراء وسترة محبوكة ومكياج بسيط، ويسمع صوتها تهمس "أنا مثالي" في الأغنية التي تم تشغيلها مع مقطع الفيديو، وفق صحيفة "دايلي ميل".كان بن آفليك وجينيفر لوبيز مخطوبين سابقا منذ 18 عاما في عام 2004، وكانت علاقتهما من جديد بمثابة صدمة للمعجبين، حيث لم شملهم في مايو 2021، إذ أنه في أبريل 2021، أكدت جينيفر نهاية علاقتها مع أليكس رودريغيز، وهو لاعب سابق بفريق البايسبول "نيويورك يانكي"، بعد أن تواعدا لمدة أربع سنوات وكانا مخطوبين لمدة عامين، وفي منتصف شهر مايو، أمضت جينيفر بعض الوقت في لوس أنجلوس مع بن، مما أثار شائعات أنهما في الواقع قد جمع شملهما.وكان من المقرر أن يتزوج بن وجينيفر في سبتمبر 2003، لكنهما أجلا زواجهما وانفصلا في النهاية في يناير 2004، في حين أنه لدى بن ثلاثة أطفال من زوجته السابقة جينيفر غارنر، وهم فيوليت (16 عاما)، وسيرافينا (13 عاما)، وصموئيل (10 أعوام)، ولدى جينيفرطفليم من زوجها السابق مارك أنتوني، وهما توأمان، ماكس وإيمي