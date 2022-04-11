"الواقع أشدّ قسوة"... كاتب انحراف يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل صادمة!

في مقابلة مع أحد المواقع الالكترونية المصريّة، أكد كاتب العمل مصطفى شهيب أن الواقع أشدّ قساوة من أحداث المسلسل، لافتًا إلى أنه بحث كثيرا في أرشيف الجرائم في مصر حتى يحصل على جرائم حقيقية مصرية.وكشف في هذا الإطار أن قصة الخيانة التي عُرضت في الحلقات الأولى للمسلسل لم تتم في الحقيقة بين زوجة الأب وخطيب الأبنة بل بين الأم وخطيب ابنتها.وأعلن شهيب أنّه مهتم بالنفس البشرية والصراعات النفسية وهي بالنسبة لي أهم وأقوى من الصراعات الخارجية، مشدّدًا على أنه يحب تقديم الأعمال التي يرغب في مشاهدتها.وردًّا على انتقادات الجمهور، اعترف بأنه لا يهتم كثيرا بإرضاء المشاهدين لأن الجمهور قاعدة عريضة فلا يمكن عمل فني واحد يجتمع الكل على الإعجاب به.ويعتبر مسلسل "انحراف" أوّل عمل طويل لشهيّب الذي عمل فترة في الصحافة لقربها من شغفه الكتابة.والفكرة الأساسية لمسلسله بالغضافة إلى بعض مشاهده منتهية منذ العام 2016 إلا أن أسبابا تسويقية حالت دون عرضه حينه.ويتضمّن المسلسل 15 جريمة، ستنكشف خلفياتها تباعًا. وهو من بطولة روجينا، بطولة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ومحمد مهران ومن تأليف مصطفى شهيب وإخراج روؤف عبد العزيز.يعرض المسلسل يوميًّا الساعة 10 مساءً على شاشة السومرية ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته عبر الرابط: