هيا الشعيبي ترد على إلهام الفضالة وتكشف مفاجأة

هيا الشعيبي خلال لقائها في برنامج قصة نجاح للإعلامية شروق، وقالت: "أنا لا أعلم بالأساس رقم البرنامج ولا معي رقم المذيع القدير الأستاذ علي، وإذا سامحت سأسامح بالدنيا إنما هي أبدا لم ولن أسامحها مهما حدث".منذ إذاعة حلقة إلهام الفضالة وشهاب جوهر وهيا الشعيبي ترد على طريقتها الخاصة، وذلك بنشر عدد من الفيديوهات التي حملت تلميحات أكد بعض المتابعون أنها موجهة إلى إلهام الفضالة، فظهرت الشعيبي في مقطع فيديو تسخر فيه من شكل إلهام الفضالة بعد خضوعها لعملية التجميل مستخدمة صورة لمايكل جاكسون وسخرت منها.وجاءت تلميحات هيا الشعيبي وردها بعد لقاء لإلهام الفضالة مع علي العلياني، فحاول الأخير مصالحة هيا الشعيبي وإلهام الفاضلة، ووجه تساؤل عن النجمة الوحيدة التي ترفض معها العمل مهما كان الأجر، وهو ما ردت عليه الفضالة قائلة إن هذه الفنانة هي هيا الشعيبي وأنها لن تقوم بمشاركتها في أي عمل قائلة: "أنا أدفع فلوس وما أشتغل معها".وأكدت الفضالة على رفضها لمصالحة هيا الشعيبي موضحة أن الخلاف بينهما لن ينتهي مهما حدث وأن الأمر لم يقف فقط عند مجرد سوء تفاهم وإنما وصل حد الإيذاء المتعمد، وحاول الإعلامي علي العلياني إقناع إلهام الفضالة بالرد، إلا أن الفنانة الكويتية رفضت بشدة، مؤكدة على أن الصلح بينها وبين هيا الشعيبي أصبح مستحيلاً.يذكر أن خلاف أنهى صداقة إلهام الفضالة وهيا الشعيبي وذلكم بعد أن ورطت الأخيرة نفسها في أزمة كبيرة مع الجمهور السعودي بسبب صورة نشرتها لأمير قطر كتبت عليها: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك" في إشارة واضحة منها إلى عدم مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.تصرف هيا الشعيبي أوقعها في أزمة كبيرة وعرضها لاتهامات بالإساءة للسعوديين، وحاولت الشعيبي تهدئة الأمر الجمهور السعودي، إلا أن الأمر لم يفلح واستمرت ازمتها لفترة طويلة، لتتهم الشعيبي صديقتها إلهام الفضالة بخذلانها هي والدوائر القريبة التي تخلت عنها لتبدأ حرب التصريحات بين الثنائي إلى أن وصلت للقضاء.