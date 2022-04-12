تفاصيل حفل زواج بروكلين ديفيد بيكهام ..وهدية فارهة بمناسبة الزفاف(صور)

أٌقيم حفل زفاف بروكلين بيكهام و نيكولا بيلتز في منزل عائلة بيلتز في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، بحضور ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وأبنائهما روميو وكروز وهاربر، وحضر من عائلة نيكولا والدها رجل الأعمال نيلسون بيلتز ووالدتها العارضة كلوديا هيفنر، وكذلك أشقائها السبعة، بما في ذلك لاعب الهوكي المحترف براد بيلتز والممثل ويل بيلتز.وقدم ديفيد بيكهام لابنه بروكلين وزوجة ابنه نيكولا بيلتز سيارة كلاسيكية بقيمة 500 ألف دولار، وشارك كل من ديفيد وفيكتوريا بيكهام صورًا من حفل الزفاف عبر حساباتهما على "إنستغرام"، حيث كتب ديفيد بيكهام: "أطيب التهاني، مرحبًا بك في عائلتنا نيكولا بيلتز، نحبك كثيرًا"، كما شارك صورة له مع أولاده أعرب فيها عن حبه لهم وكم هو فخور بهم، واحتفلت فيكتوريا بتلك المناسبة بصور لزوجها وأولادها، وكتبت "عطلة نهاية أسبوع مثيرة أمامنا، تحياتي من ميامي".حضر الحفل أيضًا كل من المغنية ميلاني تشيشولم، ولاعبتا التنس سيرينا وفينوس ويليامز والممثلة ا جوردانا بروستر والممثلة إيفا لونجوريا، وقام المغني الأمريكي مارك أنتوني بتقديم فقرة غنائية قرب نهاية الأمسية، كما ألقى ديفيد بيكهام كلمة خلال الحفل تحدث فيها عن ولادة بروكلين، وعن حياتهم الأسرية ومدى تعاون فيكتوريا والجهد الذي تبذله من أجل العائلة.يُذكر أن بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز أعلنا خطبتهما في يوليو/ تموز 2020 بعد إعلان علاقتهما الرومانسية لأول مرة في يناير من نفس العام.