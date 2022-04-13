معتصم النهار يتحدث عن طلاقه لأول مرة

وقال النهار، خلال ظهوره برفقة الإعلامية والشاعرة نجاح المساعيد، إنه وبعد أن نال شهرته في سوريا وتغيرت حياته بالكامل، تزوج ورزقه الله بعد ذلك بابنته حتى جاءت مشيئة الله، دون أن يذكر كلمة "طلاق" ولو مرة واحدة، خلال المقابلة.

وأرجع النهار سبب حدوث الانفصال، دون ذكره صراحة، إلى أنه ربما لم يستطع أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين، وأنه بذل كل جهده، وعمل كل ما يستطيع حتى يحافظ على أسرته وعمله، رافضاً في ذات الوقت تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، عندما قال: "في علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف، ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية، ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق"، مضيفاً: "وصلنا لمكان متعب لي ولها.. فاتخذنا القرار".وبين أنه لا يعرف ما إذا كان هذا القرار صائباً أم لا، لكنها مشيئة الله في النهاية، مؤكداً أنه لم يكن يفضل الوصول لهذه النقطة وهذا القرار، مشدداً على صدق كلامه، رغم أنه لا يشك بقرار اتخذاه معاً.وعن سؤاله إن كان قد دفع ضريبة الشهرة بهذا الانفصال؟ أجاب بنعم، وأنه دفع ضريبة أخرى هي حريته التي يقدسها، فهو اليوم لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهذا أهم ما حرمته الشهرة منه.