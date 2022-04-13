الخيانة والعنف.. الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء انفصال معتصم النهار وزوجته

وبعد مرور فترة على الطلاق، أشارت بعض المصادر عن الأسباب الحقيقية وراء طلاق معتصم النهار وزوجته لين بحسب مقربين، ولم تكن هي نفس الاسباب التي تداولت من قبل وهي بسبب غيرة لين الشديدة على زوجها، بحسب موقع "الفن".وأكّدت مصادر بان "الحياة الزوجية للثنائي لين والنهار لم تكن مثالية كما كانت تشير الصور الرومانسية التي حرصا على نشرها بالسوشال ميديا بشكل مستمر".وذكرت المصادر ان "الخلافات كانت بينهما منذ فترة طويلة قبل الطلاق، إذ أن "لين" كانت قد اكتشفت خيانة معتصم النهار لها اكثر من مرة".وتابعت المصادر انه "بالرغم من ذلك كانت زوجة "النهار" تسامحه على كل يخونها من أجل اعادة المياه إلى مجاريها والحفاظ على عائلتهم"، مضيفة ان "الفنان السوري كان قد خان زوجته مع اعلامية عربية شهيرة".