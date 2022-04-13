بالفيديو... عزيزة خوخة تردّ على منتقدي الفنّ: شو ذنبي أنا؟

لكنّ طافش كسرت صمتها لكنّ ردّها جاء مختلفًا إذ جاء على لسان شخصيّة "عزيزة خوخة" نفسها.

وفي التفاصيل، في إحدى حلقات المسلسل، تظهر الراقصة الاستعراضية في مؤتمر صحافيّ أمام "التياترو" وهي تردّ على أسئلة الصحافيين.

وكان لافتًا ردّها على "من يعتبر الفنّ محرّم" إذ قالت:

"شو ذنبي أنا إذا عم قدم استعراض جميل وراقي... وغيري دماغه بالجسد (...) وبدو يفهم كل شي على مزاجه"، مضيفة: "الفن رسالة جميلة ودعوة للبهجة وعالم مليان بالسلام والمحبة والفرح".

واعتبر كثر من متابعي المسلسل أن هذا المشهد بمثابة ردّ طافش على كلّ الانتقادات.





وفي سياق منفصل، كشفت معلومات صحافية أن كواليس مسلسل "جوقة عزيزة" شهدت خلافات حامية بين طافش والممثلة السورية هبة نور.

وأشارت إلى أن التوتر بينهما بدأ بمحاولة واحدة منهما الطغيان على الأخرى، بخاصة أن التشابه في دوريهما.

وفي حين أشارت المصادر نفسها إلى عدم وجود صورة واحدة تجمعهما، أكّدت أن الخلاف انعكس على وجوه عديدة، منها حوارات المشاهد والملابس والمكياج، وحتى بدلات الرقص.

وحتّى اللحظة لم تردّ أيّ منهما على هذه المعلومات وسط تكتّم شديد من فريق العمل حول الموضوع أيضًا.

يذكر أن المسلسل من بطولة نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، عدنان أبو الشامات وعدد كبير من الممثلين السوريين واللبنانيين.

وتدور أحداث المسلسل حول الراقصة "عزيزة خانم" التي كوّنت من خلال عملها في المرقص علاقات مع رجال الدولة وحكومة الإنتداب وأثرياء سوريا. وبالرغم من كل ذلك كانت تحمل داخلها حبّاً لبلدها وكرهاً للإنتداب...

جوقة عزيزة يعرض يوميًّا الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية. لمشاهدة جميع حلقاته اضغط على: