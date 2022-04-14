إليسا تهاجم ميريام فارس: "فنانة استعراضية و بـ100 وجه".. ما القصة؟

إليسا : أعرف من استبعدني من برنامج ذا فويس ولن أتحدث عنه .. دافعت عن ميريام فارس لها "100 وجه" .. كارول سماحة انقلبت علي في تويتر.#مراحل_مع_علي_العلياني#مراحل_إليسا#قناة_SBC@stvMarahel@Ali_Alalyani@elissakh pic.twitter.com/fEma8xtGz4 — SBC channel (@SBC_Channel) April 14, 2022

وقالت إليسا عن علاقتها بالفنانة كارول سماحة: "شفتها لكارول قبل كورونا بسنة لما كان عندي جولة في تونس وسلمنا على بعض وانكسر اذا كان في شيء".وأضافت" كارول حدا بضل يحرتق على تويتر يعني اذا حدا كتب شيء بطيبله وانا ضد لانه اخر شيء بتقلب علي".وتابعت" أنا بحترمها لكارول وبحب أغانيها، وفي سفرة من سفراتي عشت على ألبوم حدود السما، وهي من أجمل الألبومات العربية إلي انعملت".و كشفت إليسا أنها لم تنسحب من تلقاء نفسها من برنامج "ذا فويس"، بل طُلِب منها عدم المشاركة في البرنامج، ولكنها رفضت الكشف عن السبب.و أضافت" ميريام فارس بمئة وجه، أنا ما بعرف ميريام فارس على الصعيد الشخصي، بس مرّة كان عندي حفل بالمغرب، وهي كانت حاكية شي مش حلو عن مصر، وانا دافعت عنها بس لأنها لبنانية، و يمكن خانها التعبير".