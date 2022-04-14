إليسا تهاجم ميريام فارس: "فنانة استعراضية و بـ100 وجه".. ما القصة؟

أوضحت الفنانة اللبنانية إليسا طبيعة علاقتها بالفنانات اللبنانيات، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج مراحل" من تقديم الإعلامي السعودي علي العلياني.
وقالت إليسا عن علاقتها بالفنانة كارول سماحة: "شفتها لكارول قبل كورونا بسنة لما كان عندي جولة في تونس وسلمنا على بعض وانكسر اذا كان في شيء".
وأضافت" كارول حدا بضل يحرتق على تويتر يعني اذا حدا كتب شيء بطيبله وانا ضد لانه اخر شيء بتقلب علي".
وتابعت" أنا بحترمها لكارول وبحب أغانيها، وفي سفرة من سفراتي عشت على ألبوم حدود السما، وهي من أجمل الألبومات العربية إلي انعملت".
و كشفت إليسا أنها لم تنسحب من تلقاء نفسها من برنامج "ذا فويس"، بل طُلِب منها عدم المشاركة في البرنامج، ولكنها رفضت الكشف عن السبب.
و أضافت" ميريام فارس بمئة وجه، أنا ما بعرف ميريام فارس على الصعيد الشخصي، بس مرّة كان عندي حفل بالمغرب، وهي كانت حاكية شي مش حلو عن مصر، وانا دافعت عنها بس لأنها لبنانية، و يمكن خانها التعبير".