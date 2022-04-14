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"دنيا" تكشف تفاصيل دورها في شغل في العالي

فن وثقافة

2022-04-14 | 08:40
"دنيا" تكشف تفاصيل دورها في شغل في العالي
201 مشاهدة

كشفت الممثلة المصرية أمينة مغربي تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل "شغل في العالي" الذي يحقّق نجاحًا لافتًا في السباق الرمضاني الحالي.

وأعلنت في بيان صحافيّ أن المخرج مرقس عادل هو من رشّحها لتكون ضمن فريق عمل المسلسل.
وأعربت عن سعادتها في أداء شخصية دنيا لأنها لمستها جدًّا على حدّ تعبيرها خصوصًا أنها شخصيه لها دوافع تشبه الكثير من بنات جيلها.
 وفي إطار كوميدي  تعمل دنيا تعمل في أحد المؤسسات التي تنصب على الرجال من أجل كسب المال، ونرى أيضا أنها تتولى مسئولية والدها وشقيقها.
ولفتت مغربي إلى أنها لم تنته حتى الآن من تصوير مشاهدها شغل في العالي فمن المقرر انتهاء التصوير بعد عشرة أيام.
كذلك، شكرت مغربي للجمهور ردود فعله الإيجابية على أدائها في مسلسل بابلو الذي تنافس فيه أيضًا في السباق الرمضاني.
في سياق متصل، تصدرت الفنانة رشا بن معاوية، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبعد عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "شغل في العالي" إذ اشاد بأدائها  المغردون واكدوا أن أداءها مختلف ومتميّز.
وتألقت في الحلقة بتنكرها بعجوز وظهورها بفستان المهرجان خلال أحداث العمل.
يذكر أن مسلسل "شغل في العالي" يعرض يوميًّا الساعة 6:50 مساءً على شاشة السومرية.
وهو من بطولة شيرين رضا، ومروان يونس، وعدد كبير من النجوم بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي. والقصة من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.
ويمكنكم مشاهدة حلقاته عبر الرابط التالي:
https://www.alsumaria.tv/program/756/
 
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