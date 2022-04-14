"دنيا" تكشف تفاصيل دورها في شغل في العالي

كشفت الممثلة المصرية أمينة مغربي تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل "شغل في العالي" الذي يحقّق نجاحًا لافتًا في السباق الرمضاني الحالي.



وأعربت عن سعادتها في أداء شخصية دنيا لأنها لمستها جدًّا على حدّ تعبيرها خصوصًا أنها شخصيه لها دوافع تشبه الكثير من بنات جيلها.

وفي إطار كوميدي تعمل دنيا تعمل في أحد المؤسسات التي تنصب على الرجال من أجل كسب المال، ونرى أيضا أنها تتولى مسئولية والدها وشقيقها. وأعلنت في بيان صحافيّ أن المخرج مرقس عادل هو من رشّحها لتكون ضمن فريق عمل المسلسل.وأعربت عن سعادتها في أداء شخصية دنيا لأنها لمستها جدًّا على حدّ تعبيرها خصوصًا أنها شخصيه لها دوافع تشبه الكثير من بنات جيلها.وفي إطار كوميدي تعمل دنيا تعمل في أحد المؤسسات التي تنصب على الرجال من أجل كسب المال، ونرى أيضا أنها تتولى مسئولية والدها وشقيقها.

ولفتت مغربي إلى أنها لم تنته حتى الآن من تصوير مشاهدها شغل في العالي فمن المقرر انتهاء التصوير بعد عشرة أيام.

كذلك، شكرت مغربي للجمهور ردود فعله الإيجابية على أدائها في مسلسل بابلو الذي تنافس فيه أيضًا في السباق الرمضاني.

في سياق متصل، تصدرت الفنانة رشا بن معاوية، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبعد عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "شغل في العالي" إذ اشاد بأدائها المغردون واكدوا أن أداءها مختلف ومتميّز.

وتألقت في الحلقة بتنكرها بعجوز وظهورها بفستان المهرجان خلال أحداث العمل.