شيرين عبد الوهاب: "رحمة رياض" من أفضل المطربين الصاعدين في العراق

وردت شيرين على شائعات حملها في الفترة الأخيرة، بعد ظهورها بزيادة وزن في حفلاتها الأخيرة، وكشفت تفاصيل مرضها الذي سبب زيادة وزنها وكذلك سبب تداول شائعات حملها، وقالت: "ليس صحيحاً، انا شرحت قبل كدة في مدخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو ليه علاقة ببكتيريا والقولون العصبي".وكشفت عن حالتها النفسية في الفترة الحالية بعدما تردد عن مرورها بأزمة نفسية مؤخراً، وقالت إنها سعيدة في حياتها في الفترة الحالية وأضافت: "الحمد لله جداً أكيد ماينفعش يكون فيه الكم ده من حب الناس وماكنش سعيدة".وقالت عبد الوهاب في رأيها في عمرو دياب وتامر حسني وقالت: "الاتنين أصوات مميزة، وفي جنبهم مطربين تانيين مفضلين ليا زي أستاذنا فضل شاكر ووائل كفوري"، وعبرت عن اعجابها برحمة رياض التي تراها من أفضل المطربين الصاعدين في العراق.