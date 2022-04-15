نسرين طافش تشوق متابعيها لـ"جوقة عزيزة" بصور من الكواليس

شوقت طافش متابعيها بإطلالة جديدة من الكواليس، وعلقت قائلة "ملكة المسرح عزيزة خاتم حققت حلمها أن يصير فى تياترو باسمها، بس غيرت ايقاع اللعبة وقررت تقلب الطاولة على الجوقة والله اعلم لشو لسه عم تخطط ..هل الشهرة والنجاح هن فعلا السبب ولا في شي تانى مخبأ"."جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق ، ويتناول قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب النجم السوري سلوم حداد كلا من نسرين طافش، أيمن رضا، وهبة نور، ووسام حنا، عدنان أبو الشامات، علي كريم، غنوة محمود، وسليم صبري، وإيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.