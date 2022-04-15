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ميريام فارس ترد على هجوم إليسا عليها (فيديو)

فن وثقافة

2022-04-15 | 07:09
ميريام فارس ترد على هجوم إليسا عليها (فيديو)
153 مشاهدة

توترت الأجواء بين الفنانتين اللبنانيتين ميريام فارس وإليسا، عقب التصريحات التي أدلت بها الأخيرة خلال استضافتها في برنامج "مراحل"وأساءت فيها لمواطنتها، بحسب رأي البعض.

وكانت الفنانة إليسا قد تحدثت عن خلافها مع ميريام فارس خلال اللقاء، مؤكدة أنها "لا تعرفها على المستوى الشخصي ولا تتابعها ولا يوجد معها مشكلة تحديدا بل إنها دافعت عنها خلال أزمتها في مصر".
 
وشددت إليسا في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني على أن ميريام فارس مجرد فنانة استعراضية وليست مطربة، لافتة إلى أن ”ميريام معترفة بذلك".


وتسببت تصريحات إليسا بحالة من الجدل على مواقع التواصل، ما دفع الفنانة ميريام فارس لمشاركة إحدى التغريدات التي تصدت للدفاع عنها، والتي جاء فيها: ”نعم استعراضية وصوت حقيقي وجميلة، فنانة متكاملة بكل شيء، بس غيرتك منها خلتك تجني، ولما قالت عن ميريام انتي بـ ١٠٠ وجه.. الـ ١٠٠ هذي الله يسلمك عدد عمليات التجميل اللي سويتيها مشكله لما الختيارة تغار من واحدة كبر بناتها.. انتي وين وميريام وين".
 
ومع مشاركة ميريام فارس للتغريدة، أرفقتها بتعليق عبر حسابها في موقع "تويتر"، قائلة: "بليز ما حدا يرد.. نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح، وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح! .. مش حرزانة".
 
ونفت الفنانة اللبنانية أن يكون قد حصل أي خلاف بينها وبين مواطنتها نوال الزغبي بسبب التقاط الصور مع المعجبين، بعد أزمة حفل أمريكا، مؤكدة أن نجوى كرم عاشت على الأزمة وروجت للفيديو للاستفادة منه ضد إليسا، كما تعتقد.
 
واعترفت إليسا بتفوق نانسي عجرم عليها في مصر كفانة لبنان الأولى في مصر، لافتة إلى أن هيفاء وهبي هي الفنانة الأقرب إليها وأنها تجمعها بها علاقة صداقة.
 
وحول استبعادها من برنامج "ذا فويس" قالت إليسا إنها لم تكن وراء قرار الانسحاب بل تم استبعادها من البرنامج، رافضة الكشف عن السبب الذي تعمله، على حد قولها.
 
وبشأن ثروتها في لبنان، أكدت إليسا أنها خسرت كل أموالها في بلادها بسبب الأزمة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته أن لديها حسابات بنكية خارج لبنان.

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