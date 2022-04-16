بلقيس تكشف تكلفة ومصير فستان زفافها المرصع بالألماس (فيديو)

وتحدثت الفنانة بلقيس في البرنامج عن حفل زفافها الاسطوري، وقالت إنها تحب هذه الليلة وكل تفاصيلها، وحتى الآن تشاهد فيديوهات حفل زفافها، وكشفت لأول مرة عن تكلفة حفل زفافها وقالت إنه كلف ما يقارب 3 مليون دولار، وكشفت أيضاً عن سعر فستان حفل زفافها المرصع بالألماس، وقالت إنها عندما رأته مؤخراً وجدته في حالته الأولى كما هو، وقالت إنها صممته بمبلغ يقارب 300 ألف دولار، وتحملت تكاليف الحفل والفستان.

وكشفت بلقيس عن تفكيرها حالياً في مصير فستان حفل زفافها المرصع بالألماس، وقالت إنها تحطط لإهداء الفستان لفتاة لا تعرفها، مشيرة إلى أنها تريد إهداء الفستان لعروس تكون في حاجة للفستان ولديها حالة خاصة.وتحدثت بلقيس عن أغنيتها "انتهى" وعلاقتها بطلاقها، وقالت إن الأغنية عرضت عليها قبل طلاقها، وكانت أغنية أخرى ولكنها أعجبت باللحن ورأت انه ملائم لأغنية عن الفراق، وسمعها زوجها السابق وأعجب بها أيضاً، وسجلتها قبل الطلاق، ولكن أضافت جملة كلامية في نهاية الأغنية وهي الجزء الذي أضافته فقط من واقع تجربتها.

وقالت بلقيس إنها غير مستعدة للزواج في الفترة الحالية، وشعرت بالتوتر بعد تفكيرها في هذه الخطوةـ ولكن من مواصفات من تبحث عنه هو أن يكون داعم لها ومتقبل ومتفهم لعملها وشغفها بصناعة الموسيقى، وكذلك مستقل مادياًوأضافت بلفيس أنها لا تشبه أحد حالياً في الساحة الفنية، وهي مختلفة في كل شيء، وعن زميلاتها الفنانات مثل داليا مبارك ووعد وأحلام ونوال الكويتية وغيرهن، وقالت أيضاً بلقيس في تصريحاتها: " لا أسير على خطى أي مغنية سميرة سعيد مدرسة وأنا سأصنع مدرستي كي يقال عني بأني رمز".وتحدثت الفنانة بلقيس عن طلاقها في تصريحاتها بالبرنامج، وقالت إنها كانت تحب زوجها السابق كثيراً، ولكن في فترة الانفصال حدث بينهم توتر في العلاقة بسبب حالة الغضب التي كانا يشعران بها في تلك الفترة، وتراها حالة طبيعية بعد الانفصال، وأكدت انها الآن في علاقة جيدة مع طليقها ووالد ابنها، ووصفت الحالة التي تجمعهما حالياً بحالة السلام بينهما، وذلك بعد عام من الطلاق، ورفضت الحديث عن أسباب طلاقها وتفاصيله في البرنامج.وقالت بلقيس إنها ترى أسباب الطلاق أمور شخصية يجب الاحتفاظ بها، لأنها أسرار بيوت، وهي احترمت طليقها عندما رفض الحديث عن أسباب الطلاق وتفاصيله في احدى مقابلاته، ووصف الأمر بأسرار البيوت، وهي فعلت نفس الأمر بعدم الخوض في تفاصيل الطلاق، ولم يتبادلا الهجوم أو الحديث على الملأ، وتطرقت إلى حالتها النفسية بعد الطلاق ومعاناتها في تلك الفترة.